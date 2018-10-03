Будущий и.о. мэра Ярославля Владимир Волков: главное — отопительный сезон

Ярославль, , 12:50 — REGNUM Владимир Волков, который будет исполнять обязанности мэра Ярославля вместо ушедшего в отставку Владимира Слепцова, обозначил первоочередные задачи, стоящие перед городской властью. Одной из них он видит успешное прохождение отопительного сезона.

Основные задачи сейчас — подготовка к осенне-зимнему периоду, главное, чтобы он прошел плавно, чтобы не было никаких срывов. Капремонт, «Решаем вместе» надо также завершить все объекты. Будем работать на благо Ярославля и его жителей», — отметил Владимир Волков.

В правительстве области считают, что Владимир Волков справится с задачами, которые стоят перед ним в качестве исполняющего обязанности мэра Ярославля. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Виталий Ткаченко. До своего назначения в Ярославль Волков руководил третьим по величине городом региона — Переславлем-Залесским.

Владимир Михайлович ответственный руководитель. За время нашей совместной работы я неоднократно убеждался в качестве и оперативности принятия решений в самых непростых ситуациях. У каждого руководителя есть победы и неудачи, невозможно сделать все и сразу. Накопленные годами, а иногда и десятилетиями, проблемы, решаются не так быстро, как хотелось бы. Однако в Переславле сделано много. Город стал чище, строится улица Дорожная, о которой давно просили жители. Проблема нечистоплотных управляющих компаний, накопившиеся, в том числе, по их вине долги за потреблённые ресурсы, решалась практически в ручном режиме. На сегодняшний день есть план ликвидации задолженности предприятий. Перечислять можно долго. Уверен, и в Ярославле Владимир Волков при поддержке коллег справится с поставленными задачами», — отметил Виталий Ткаченко.

Как отмечают в правительстве Ярославской области, за время работы Владимира Волкова в Переславле город попал в лидеры «Рейтинга-76» за развитие инвестиционного и предпринимательского потенциала. Переславль стал победителями Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений и получил грант в размере 80 миллионов рублей на благоустройство Народной площади.

Кроме того, за прошедшие 2 года в Переславле построены площадки для занятий воркаутом, стадион в школе №6, отремонтирован спортивный зал «Новый мир», капитально отремонтирован старейший ДК «Ювента», заработал детский сад «Почемучка».

Положительно региональные власти оценивают и изменения в коммунальной сфере Переславля. Жилой сектор Переславля, в отличие от предыдущих лет, в прошлом году был обеспечен горячей водой. Впервые за многие годы Переславль в срок получил паспорт готовности к отопительному сезону. Позитивно оценивает итоги работы Волкова в Переславле и председатель городской думы Сергей Корниенко.

«Первое и основное ― он смог привнести в город политическую стабильность. Горожане ему поверили. И большинство едино в оценке, что у нас за последние два года произошло много положительных изменений. Облик нашего города меняется, и мы благодарны Владимиру Михайловичу за его ответственное отношение к порученному участку работы», — говорит председатель Переславль-Залесской городской Думы Сергей Корниенко.

Владимир Волков приступит к работе главы Ярославля 4 октября.

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