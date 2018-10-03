Пресс-секретарь правящей в Турции партии сравнил немецких правых с ИГИЛ*

Анкара, , 12:25 — REGNUM Крайне правые партии Германии являются для ЕС тем же, чем для Ближнего Востока является террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 2 октября пресс-секретарь правящей в Турции Омер Челик, сообщает турецкое агентство Anadolu.

С таким заявлением он выступил на пресс-конференции центрального комитета правящей партии «Справедливости и развития».

«Европейское ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это крайне правые группы», — подчеркнул он.

«Действия политиков из крайне правых групп в ЕС дают возможность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развивать свою деятельность», — указал Челик.

Пресс-секретарь «Справедливости и развития» указал на то, что крайне правые группы действуют «по принципу матрешки», скрывая свою ненависть к Турции за ненавистью к президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану. Если разобрать эту матрешку, внутри окажется ненависть к исламу и антисемитизм.

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