Пашинян назвал условие ухода с поста премьер-министра Армении

Ереван, , 12:21 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку после вступления в силу указов об увольнении министров — членов партий «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн». Об этом он заявил 3 октября на митинге у здания парламента страны.

Конкретной даты своей отставки глава правительства не назвал. После нее, пояснил Пашинян, он будет исполнять обязанности премьер-министра.

Через семь дней парламент должен выбрать премьера. Если глава правительства выбран не будет, то состоится второй тур выборов. Если за отведенное время премьер не избирается — объявляются досрочные парламентские выборы, пояснил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее с подачи Пашиняна президент Армении Армен Саркисян подписал указы об отставке шести министров — четверых от «Процветающей Армении» и двоих от «Дашнакцутюн».

В Ереване 2 октября начались массовые протесты. Премьер-министр Пашинян призвал жителей Армении выйти на митинг, дабы не позволить парламентариям помешать проведению досрочных выборов.

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