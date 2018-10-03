В правительстве Якутии продолжаются отставки и назначения

Якутск, , 12:36 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев в очередной раз подписал пакет указов по кадровым решениям в правительстве республики. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, от должностей освобождены замминистр, а назначения получили три советника, заместитель руководителя министерства и два главы республиканских госкомитетов.

Читайте также: В Якутии назначены четыре министра

В отставку отправлена в связи с выходом на пенсию заместитель министра финансов Нина Осипова. Заменён руководитель государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии — вместо Юрия Зайцева это место занял его экс-заместитель Дмитрий Лепчиков.

Комитет республики по делам Арктики продолжит возглавлять Прокопий Николаев. Места советников главы региона получил сотрудник администрации правительства Эдуард Климов и сохранили Татьяна Тарасова и Ирина Якушева.

Заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства региона стал экс-глава правительственного департамента мониторинга и контроля Алексей Филиппов.

Читайте также: Правительство Якутии отправилось в формальную отставку

Как сообщало ИА REGNUM, после инаугурации избранного 9 сентября главой Якутии Айсена Николаева правительство Якутии ушло в отставку. Анонсировалось, что чиновники продолжат исполнять свои обязанности в ожидании новых назначений.