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В правительстве Якутии продолжаются отставки и назначения

Политика

Должности получили три советника главы региона, два председателя комитета и один заместитель министра

Якутск, 3 октября 2018, 12:36 — REGNUM  Глава Якутии Айсен Николаев в очередной раз подписал пакет указов по кадровым решениям в правительстве республики. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, от должностей освобождены замминистр, а назначения получили три советника, заместитель руководителя министерства и два главы республиканских госкомитетов.

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В отставку отправлена в связи с выходом на пенсию заместитель министра финансов Нина Осипова. Заменён руководитель государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии — вместо Юрия Зайцева это место занял его экс-заместитель Дмитрий Лепчиков.

Комитет республики по делам Арктики продолжит возглавлять Прокопий Николаев. Места советников главы региона получил сотрудник администрации правительства Эдуард Климов и сохранили Татьяна Тарасова и Ирина Якушева.

Заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства региона стал экс-глава правительственного департамента мониторинга и контроля Алексей Филиппов.

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Как сообщало ИА REGNUM, после инаугурации избранного 9 сентября главой Якутии Айсена Николаева правительство Якутии ушло в отставку. Анонсировалось, что чиновники продолжат исполнять свои обязанности в ожидании новых назначений.

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Отставки и назначения
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