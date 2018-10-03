Экс-губернатор Орлова передала владимирцам последний предзимний привет

Владимир, , 12:18 — REGNUM Экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова, которая продолжает исполнять обязанности главы региона, отправила своих заместителей в отпуск до ноября. Об этом 3 октября на странице в социальной сети сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов. По данным либерал-демократа, «ключевые» заместители будут отдыхать в самый разгар начала отопительного сезона.

«Напоследок она (Светлана Орлова — прим. ИА REGNUM ) отправила очередной привет Сипягину и жителям, отправив замов в отпуск в разгар отопительного сезона, ключевых, аж до ноября. Эти шаги видимо были продуманы заранее и их можно назвать не иначе как местью за свой же проигрыш и ошибки, которые она допустила в бытность своего губернаторства», — написал депутат Госдумы.

ИА REGNUM напоминает, что Светлана Орлова проиграла второй тур губернаторский выборов, который состоялся во Владимирской области 23 сентября. За действующего губернатора и кандидата от «Единой России» проголосовали менее 37,5% жителей. Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин победил на выборах с результатом 57% голосов. Его инаугурация назначена на 8 октября.

Уже после выборов Светлана Орлова подписала закон о внесении изменений в устав региона, согласно которым кандидатуры на пост заместителей губернатора необходимо будет согласовывать с областным заксобранием. Документ на первом заседании нового созыва регионального парламента был принят большинством голосов, несмотря на то, что Владимир Сипягин и КПРФ просили повременить с рассмотрением документа. ЛДПР планирует обжаловать решение депутатов.

По теме: ЛДПР оспорит в суде закон, «спеленавший» владимирского губернатора

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-губернатор меняет людей во владимирской администрации