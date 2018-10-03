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Дума Владивостока приняла заявление главы города об отставке

Политика

Принять решение об избрании нового градоначальника городская дума должна не позднее 55 календарных дней со дня окончания срока полномочий мэра

Владивосток, 3 октября 2018, 12:17 — REGNUM  Дума Владивостока зарегистрировала заявление главы города Виталия Веркеенко об отставке с должности по собственному желанию, сообщает 3 октября пресс-служба думы.

Отмечается, что принять решение об избрании нового градоначальника городская дума должна не позднее 55 календарных дней со дня окончания срока полномочий мэра.

Напомним, 2 октября Веркеенко написал заявление об отставке по собственному желанию с 11 октября. Дума на ближайшем заседании рассмотрит заявление главы города, и депутаты решат, следует ли принимать отставку мэра Владивостока.

Отметим, что на должность главы Владивостока Виталий Веркеенко был избран депутатами гордумы в декабре 2017 года. За его кандидатуру парламентарии проголосовали единогласно.

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