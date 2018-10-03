Возмущение и стыд: в Петербурге «режут» площадь парков и скверов

Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM В Петербурге сократили площадь существующих парков и скверов в семи районах города. Соответствующий законопроект о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП) по предложению правительства города утвердило 3 октября Законодательное собрание, передает корреспондент ИА REGNUM. За документ проголосовали 34 депутата.

Формально общая площадь «зелени» не сократится, а даже слегка расширится. Представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков сообщил, что в результате инвентаризации по итогам 2017 года было рассмотрено более 1600 заявок на включение новых территорий в перечень ЗНОП. Их количество вырастет с 2054 до 2060, а общая площадь — с 6128 до 6142 га.

Однако эта хитрая статистика достигнута за счет новых территорий и пустырей, в то время как многие существующие скверы и парки, в том числе в историческом центре, решено сократить и отдать инвесторам под застройку.

Депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев напомнил, что аналогичный сценарий разворачивался во времена губернаторства Валентины Матвиенко.

«Пришла команда в ЗакС и «изнасиловала» тут всех депутатов, кого смогла, я убежал. На 2 млрд долларов они уменьшили площадь зеленых насаждений Петербурга — столько, по расчетам, удалось выручить с этой земли. Сегодня мы опять слышим: по каждому району огромное количество гектаров отдается под застройку», — сказал Ковалев.

В пример он привел проект строительства жилья вокруг СКК «Петербургский» в Московском районе. Ковалев заметил, что еще в СССР эта зона была закрашена в зеленый цвет на Генеральном плане, новое правительство Петербурга решило построить там гипермаркет в нарушение закона, прокуратура остановила его, однако при первой возможности чиновники просто отрезали часть территории у СКК от ЗНОП.

Беспокоит его и ситуация в историческом центре города.

«Какое лукавство! В Василеостровском районе всего 6 квадратных метров ЗНОП на человека. Точно так же, как в Петроградском, Адмиралтейском и Центральном. Но процент новой застройки на Васильевском острове не сопоставим по масштабам, учитывая намыв, а строится по тем же нормативам. Каменный мешок получается, исходя из интересов застройщиков», — сказал Ковалев.

Он заявил, что, по его информации, Смольный хочет еще сильнее сократить нормативы по зеленым насаждениям на 1 человека в среднем по каждому району — сейчас они составляют 12 кв. метров.

«Главный архитектор Петербурга господин Григорьев хочет снизить вообще все нормативы по зеленым насаждениям, насколько я знаю. Что это такое происходит? Это полный моральный и политический крах исполнительной власти», — подчеркнул Ковалев.

«Яблочник» Михаил Амосов заявил, что Смольный и Заксобрание, поддерживая документ, демонстрируют не только моральное падение, но и просто нарушают существующий рамочный закон, который запрещает сокращать любые существующие зеленые зоны в тех районах, где норматив в 12 кв. метров не достигнут. Например, в Калининском районе до норматива не хватает 1,5 кв. метра, но там вдвое сокращается сквер на проспекте Науки, 25, рядом с кинотеатром «Современник», который существовал десятилетиями.

«Целый перечень скверов по семи районам города нам предлагают сократить. И не надо нам говорить про компенсации! То, что вы нашли другие участки — это замечательно, но пока норматив по району не достигнут, нельзя исключать ни одного участка и сокращать их. Нашелся ли хоть один человек, который сказал губернатору, что предлагается нарушить закон? Я редко испытывал такое чувство возмущения и стыда за то, что происходит в нашем зале», — заявил Амосов.

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Депутат от КПРФ Ирина Иванова напомнила, что в последнее время в Петербурге участились митинги в защиту парков и скверов и против их застройки. Речь идет о массовых акциях и пикетах, посвященных парку на реке Смоленке, парку Интернационалистов в Купчино, парку 300-летия Санкт-Петербурга.

На тех семи гектарах, что предлагается отрезать от зеленой зоны вокруг СКК «Петербургский», инвестор намерен построить огромный жилой район на 35 тыс. квартир и 120 тыс. жителей. Взамен инвестор якобы планирует реконструировать сам спорткомплекс.

«По оценкам некоторых экспертов, можно было продать треть этой земли и вложить деньги в реконструкцию», — заметила Иванова.

Ее поддержал и другой депутат от КПРФ Александр Рассудов. Он заметил, что под этот проект исключают из перечня ЗНОП сквер на проспекте Юрия Гагарина, но, как он может судить из ответов вице-губернатора Игоря Албина и главы комитета по инвестициям Ирины Бабюк, до сих пор даже не разработана концепция того, как будет развиваться проект, ради которого люди лишатся сквера.

«Интересант в любой момент может исчезнуть, но мы уже уничтожим зеленые насаждения. Уничтожать ЗНОПы под те проекты, которые даже каких-либо очертаний не имеют, не очень правильно», — подчеркнул парламентарий.

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Представитель «Партии роста» Максим Резник добавил, что, хоть судьба «зеленых легких» Петербурга явно волнует жителей, она мало беспокоит чиновников. «Любому нормальному человеку очевидно, что не хватает зелени в городе. Просто многие чиновники, когда думают про зелень, они другое имеют в виду, им хватает, поэтому они не волнуются особо», — заключил Резник.

В конце за трибуну вышел спикер ЗакСа и главный единоросс Петербурга Вячеслав Макаров. Он произнес проникновенную речь о важности парков и скверов, привел нелестные сравнения Петербурга с Будапештом и Веной. Но, несмотря на его скорбный тон, единороссы все равно одобрили документ.