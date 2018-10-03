Меркель признала, что между жителями Германии есть различие

Берлин, , 12:22 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что между жителями бывших ФРГ и ГДР до сих пор есть различие. Инаковость восточных немцев можно объяснить другой биографией, сказала она в интервью Augsburger Allgemeine незадолго до начала празднования Дня германского единства.

Меркель продемонстрировала понимание недовольства многих восточных немцев: вхождение в ФРГ стало для них серьезным потрясением, люди больше не смогли работать в привычной сфере. Многое из того, что произошло в начале 90-х, сегодня возвращается в жизнь.

«Многие люди потеряли работу, вынуждены были начать все сначала. Система здравоохранения, пенсионная система — все было по-другому, — отметила канцлер. — (…) Если вы ветеринар, вы не можете прийти в Siemens и сказать: завтра я буду инженером».

Но эти потрясения, по Мнению Меркель, «не могут служить оправданием для ненависти и насилия». Канцлер имеет в виду неприятие в восточных землях миграционной политики Германии, которое возросло в августе-сентябре и привело к серьезному росту популярности правой партии «Альтернатива для Германии», демонизируемой официальными средствами массовой информации и правящей коалицией.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 3 октября Германия отмечает 28-ю годовщину со дня объединения ФРГ и ГДР. Празднования проходят под лозунгом «Только с вами!», чтобы подчеркнуть интегрированность граждан Германии с миграционным фоном.

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