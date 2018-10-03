Политолог: Хиллари Клинтон в очередной раз доказала, что она непрофессионал

Москва, , 12:09 — REGNUM Резкие антироссийские заявления бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон следует рассматривать в контексте американской предвыборной кампании, которая в настоящее время входит в свою завершающую стадию. Об этом 3 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов, комментируя высказывания Клинтон, сравнившей теракты 11 сентября 2011 года с по-прежнему недоказанным вмешательством РФ в американские выборы.

«На кону стоят очень серьезные вещи — это контроль «демократов» над нижней и верхней палатами американского парламента, — сказал Шаповалов. — На достижение этой цели брошены все ресурсы. К их числу можно отнести и заявления со стороны таких ключевых фигур демократического истеблишмента как Хиллари Клинтон. В ход идет все — подлог, инсинуации, фальсификации и подчас полный бред».

По мнению политолога, основная задача, которую поставили перед «демократы», — полностью дискредитировать действующего президента США Дональда Трампа и через это нанести удар по имиджу Республиканской партии и тем кандидатам, которые избираются от нее.

«То, что в рамках решения этой узкопартийной задачи разрушаются последние возможности восстановить отношения с Россией, в расчет не берется, — добавил Шаповалов. — Те политики, которые в настоящий момент проводят такую деструктивную работу, не задумываются о российско-американских отношениях в принципе. Они готовы пожертвовать нормализацией отношений с Россией ради единственной цели, которую они сейчас добиваются».

Политолог подчеркнул, что эта политика не только неадекватна, но и абсолютно безответственна в отношении своей собственной страны.

«Нынешняя политика «демократов» выстроена по принципу «здесь и сейчас», — подытожил Шаповалов. — Надо решить тактическую задачу и победить на этих выборах, а дальше хоть трава не расти. Это проявление непрофессионализма. Очередное заявление Клинтон в очередной раз доказывает, что она — абсолютный непрофессионал».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Хиллари Клинтон сама также не избежала обвинений в том, что она якобы находится в тайном сговоре с Россией. Соответствующий упрек в ее адрес 11 сентября бросил президент США Дональд Трамп, который заявил заявил о «сговоре» между экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон, ФБР, иностранными шпионами и русскими.

«Ничего не обнаружено, что доказывало бы сговор между президентом Трампом и Россией, абсолютно ничего. Но с каждым днем мы получаем все больше документов, свидетельствующих о сговоре между ФБР, DOJ, кампанией Хиллари, иностранными шпионами и русскими. Потрясающе!», — написал Трамп в Twitter.

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