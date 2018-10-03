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И.о. мэра Ярославля будет Владимир Волков

Политика

Его назначил Владимир Слепцов

И.о. мэра Ярославля будет Владимир Волков
Иллюстрация: Страница Владимира Волкова в Facebook
Владимир Волков

Ярославль, 3 октября 2018, 12:01 — REGNUM  Исполнять обязанности мэра Ярославля с 4 октября будет Владимир Волков, ранее исполнявший обязанности главы города Переславля-Залесского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, Волков назначен заместителем мэра по вопросам градостроительства. Сделал это пока еще действующий градоначальник Слепцов. После того, как завершатся полномочия ушедшего в добровольную отставку Владимира Слепцова, Волков станет исполняющим обязанности мэра Ярославля.

И.о. мэра Переславля-Залесского стал Валерий Астраханцев.

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