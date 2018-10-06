Без конспирологии. Как образуется «глубинное государство»

Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Любопытная судьба недавно упокоившегося сенатора Джона Маккейна позволяет сделать некоторые выводы об оспариваемом, но важном для понимания феномене «глубинного государства». Как вышло, что мятежный ястреб своими действиями зацепил эту якобы конспирологическую составляющую современной мировой политики, пишет обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Атака Маккейна на президента Трампа заставляет вспомнить об элементах, которые смело могут быть отнесены к составляющим «глубинного государства». Почему именно Маккейн? Потому что трамповская идея усиления США именно в части официальных структур выводит на поверхность вопрос конкуренции государства и скрытых, частных кирпичиков государства «глубинного». Образовывается «глубинное государство» из тех структур и функций, которые государство классическое сбрасывает со своей ответственности, передавая в частные, а, следовательно, не подлежащие демократическому контролю руки.

Тому примеров много, начиная от «теневого ЦРУ» — агентства Stratetig Forecasting (оно же знаменитый Stratfor) — или компании Space X, «отсосавшей» из NASA интеллектуальные и технологические ресурсы вместе с немалой частью бюджетных денег. Дополняются такого рода стратегические и технологические подводные части айсберга похожими по смыслу частными военными компаниями. Всё частное, всё строится на «святых принципах бизнеса», которые ни общественному мнению, ни объективной критике не подчинены. Конечно, такого рода структура рано или поздно обязательно вступит в конфликт с классическими государствами любого ранга. Но еще интереснее те субъекты, которые подхватывают «глубинное государство» с наднациональной стороны. Что за зловещие структуры начинают проступать при ближайшем рассмотрении элементов «глубинного государства»?

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