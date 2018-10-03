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Узбекистан ратифицировал Парижское соглашение по климату

Политика

Парижское соглашение подписали 175 стран, в том числе Россия

Ташкент, 3 октября 2018, 11:56 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О ратификации парижского соглашения», сообщает 3 октября МИД Узбекистана.

Ранее, 25 сентября 2018 года закон был принят Законодательной (нижней) палатой Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана и одобрен Сенатом (верхней палатой) 27 сентября 2018 года.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года в Париже, под документом поставили подписи 175 стран, в том числе Россия.

Документ пришел на смену Киотскому протоколу от 1997 года, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, многие страны договоренности не выполняли, что привело к решению принять новое соглашение.

К 2020 году государства, ратифицировавшие соглашение, должны пересмотреть свои национальные стратегии в сфере выбросов углекислого газа в сторону снижения.

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Международные соглашения по климату и их последствия
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