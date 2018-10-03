Назначен и.о. председателя Челябинского облсуда

Челябинск, , 11:54 — REGNUM В Челябинске назначен врио председателя областного суда. Им стал заместитель председателя Вячеслав Малашковец, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облсуде.

Прежний руководитель, Сергей Минин, ушёл на другую должность. Ранее он был назначен председателем Седьмого кассационного суда. Облсуд он возглавлял с 2014 года.

О Вячеславе Малашковце известно, что его судейский стаж составляет 20 лет. В должности заместителя председателя облсуда он находится с 2015 года.

Теперь предстоит искать нового председателя. Конкурс уже объявлен.