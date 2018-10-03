Путин дал владимирскому прокурору второй срок

Владимир, , 11:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин продлил на пять лет срок полномочий главного прокурора Владимирской области Игоря Пантюшина. Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, документ подписан 2 сентября.

«Распоряжением Президента Российской Федерации от 02.10.2018 № 290-рп срок полномочий государственного советника юстиции 2 класса Пантюшина Игоря Станиславовича в должности прокурора Владимирской области продлен на пять лет», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что Игорь Пантюшин был назначен на пост во Владимирскую область в 2013 году. До этого в течение 10 лет он был главным прокурором Липецкой области. За время работы во Владимире Игорь Пантюшин в 2016 году получил звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации».