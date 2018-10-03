Среда, 3 Октября 2018 года
13:36:05 МСК

Новый глава Кабардино-Балкарии не нуждается в помощниках и советниках

Политика

В администрации руководителя республики произошли кадровые перемены

Нальчик, 3 октября 2018, 11:49 — REGNUM  Назначенный временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков 2 октября подписал ряд кадровых указов. Из опубликованных на сайте главы республики документов следует, что от должностей советников освобождены Заур Вороков и Сергей Касумов. Лишился поста также помощник главы Анзор Гонибов.

В связи с чем приняты такие кадровые решения, не поясняется. Напомним, на днях Казбек Коков сообщил журналистам, что не планирует отправлять правительство региона в отставку. По его словам, смена правительства произойдет только после выборов нового лавы субъекта в единый день голосования в 2019 году. Однако, Коков не исключил возможных перестановок и обновлений в команде. .

Читайте также: Врио главы Кабардино-Балкарии: отставки правительства ждать не стоит

Как сообщало ИА REGNUM, Казбек Коков стал временно исполняющим главы Кабардино-Балкарии 26 сентября. Президент РФ Владимир Путин назначил его на эту должность вместо перешедшего на работу в Москву Юрия Кокова, проработавшего руководителем республики почти пять лет.

Читайте также: Путин назачил врио главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить