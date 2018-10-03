Новый глава Кабардино-Балкарии не нуждается в помощниках и советниках

Нальчик, , 11:49 — REGNUM Назначенный временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков 2 октября подписал ряд кадровых указов. Из опубликованных на сайте главы республики документов следует, что от должностей советников освобождены Заур Вороков и Сергей Касумов. Лишился поста также помощник главы Анзор Гонибов.

В связи с чем приняты такие кадровые решения, не поясняется. Напомним, на днях Казбек Коков сообщил журналистам, что не планирует отправлять правительство региона в отставку. По его словам, смена правительства произойдет только после выборов нового лавы субъекта в единый день голосования в 2019 году. Однако, Коков не исключил возможных перестановок и обновлений в команде. .

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Как сообщало ИА REGNUM, Казбек Коков стал временно исполняющим главы Кабардино-Балкарии 26 сентября. Президент РФ Владимир Путин назначил его на эту должность вместо перешедшего на работу в Москву Юрия Кокова, проработавшего руководителем республики почти пять лет.

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