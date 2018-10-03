Веркеенко ещё может остаться мэром Владивостока?

Владивосток, , 11:45 — REGNUM Неожиданное решение мэра Владивостока Виталия Веркеенко об отставке автоматически сделало его «протестным кандидатом» — теперь он рассматривается населением краевой столицы, как альтернатива коммунисту Андрею Ищенко, который во втором туре выбором губернатора края 16 сентября практически вырвал победу у теперь уже бывшего врио главы региона, кандидата от «Единой России» Андрея Тарасенко. Эксперты не спешат однозначно говорить о свершившемся факте отставки Веркеенко. Он будет при должности до 10 октября и до этого времени что-то ещё может поменяться, заявила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM ведущий политолог Дальнего Востока, канд.полит.наук, эксперт Центра социальных инноваций «Черный куб» Наталья Коломейцева.

Читайте также: Отставка Веркеенко — огромный минус для Кожемяко: съели, уволили, вынудили?

«Несмотря на то, что должность мэра у нас в столице Приморья не избираемая жителями, мне всё же жаль тех избирателей Владивостока, которые уже второй раз испытывают некоторое разочарование в своих лидерах. Только недавно Тарасенко сошёл с дистанции и продолжать борьбу не стал, теперь Веркеенко, которому многие поверили, по неведомой причине «опустил руки», — считает политолог.

Большое влияние на настрой избирателей, как показала практика, оказывают соцсети. Именно их пользователи заявление об отставке Веркеенко восприняли как процесс формирования нового «протестного кандидата», на смену Андрею Ищенко.

«Поверили многие потому, что Виталий Веркеенко смог выстроить в социальных сетях удачный образ градоначальника. Я не могу сказать, что его отставка, тем более поданная под таким «соусом» — это хорошо для общей ситуации перед губернаторскими выборами в декабре. Дело в том, что сообщество социальных сетей и раньше его поддерживало, а теперь поддерживает ещё больше, потому что прямо сейчас на наших глазах начинает формироваться ещё один «протестный кандидат», который вовсе и не собирался никуда, но теперь народ прочит его в комментариях под его же заявлением как альтернативу Ищенко. Для декабрьских выборов вся эта история не очень хороша, потому как в сентябрьском сценарии второго тура именно это фейсбучно-инстаграммовско-одноклассниковское сообщество пришло на выборы, а они, как мы теперь узнали эмпирически, голосуют протестно», — прокомментировала Наталья Коломейцева.

Читайте также: В Приморье на выборы губернатора могут идти самовыдвиженцы

Как стало известно, Дума Владивостока заявление Виталия Веркеенко о добровольной отставке приняла и рассмотрит его на заседании 11 октября. Многие региональные эксперты сходятся во мнении, что администрация края предпримет попытки договориться с Веркеенко. Ведь обезглавить столицу региона перед очередными выборами, которые состоятся 16 декабря и в преддверии отопительного сезона довольно рискованно для нового врио губернатора Олега Кожемяко.

«Ключевой вопрос, почему Веркеенко поступил так и именно сейчас? Конечно, только он один знает достоверно, а мы можем предполагать. В любом случае, Дума ещё не приняла его отставку. Веркеенко будет работать до 10 октября и что-то ещё вполне может поменяться. Самое важное, это то, о чём говорили политологи в первые дни назначения нового врио губернатора, не допустить межэлитных противоречий, а наоборот сплотить элиты вокруг целей, которые он сформулирует. Только консолидация всех элит и лидеров общественного мнения позволит преодолеть кризисные явления приморской политики», — считает эксперт.

Читайте также: МЭРский Владивосток снова на кону

Если же Веркеенко не изменит своего решения и не отзовёт заявление об отставке, то, как сообщили в Думе Владивостока, новый глава города будет назначен по результатам конкурса до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Виталий Веркеенко заявил о своей отставке.

«Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации… С уважением к жителям города и настоящей любовью к моему Владивостоку. Честь имею. Веркеенко», — написал глава города на своих страницах в соцсетях.

Врио губернатора Олега Кожемяко удивило подобное заявление мэра столицы Приморья.

Читайте также: Мэр Владивостока объяснил причины своего ухода с поста

В декабре 2017 года Веркеенко стал первым мэром Владивостока, избранным по новой конкурсной системе. Пройдя отбор комиссии, в котором участвовали более полусотни кандидатов, его кандидатура была единогласно поддержана депутатами гордумы.

Выборы губернатора в Приморье проходили в два тура — 9 и 23 сентября 2018 года. В первый раз лидеры гонки Андрей Тарасенко и Андрей Ищенко не набрали положенных 50% + 1, во втором туре итоги выборов были отменены по рекомендации ЦИК РФ в связи с большим количеством нарушений. Новые выборы губернатора Приморья пройдут в декабре 2018 года.

Назначенный президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко можно пойти на выборы как самовыдвиженец.