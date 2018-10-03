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Международный комитет Красного Креста откроет офис в Казахстане

Политика

Принятие законопроекта будет способствовать созданию условий для открытия представительства

Астана, 3 октября 2018, 11:29 — REGNUM  Мажилис парламента Казахстана одобрил законопроект о ратификации соглашения между правительством республики и международным комитетом Красного Креста, сообщает 3 октября издание Zakon.kz.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов отметил, что принятие законопроекта будет способствовать созданию условий для открытия представительства Красного Креста в республике.

Глава МИД добавил, что соглашение способствует созданию в Казахстане хаба многосторонней дипломатии по эффективному решению гуманитарных задач в республике и регионе.

Отметим, международный комитет Красного Креста является частью движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В своей деятельности организация опирается на Женевскую конференцию по защите жертв войны.

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Политическая жизнь Казахстана
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