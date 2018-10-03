Мэр Ярославля заявил о своем уходе

Ярославль, , 11:25 — REGNUM Глава городской администрации Ярославля Владимир Слепцов досрочно сложил с себя полномочия. Об этом мэр уведомил депутатов в ходе заседания муниципалитета.

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«Хочу поблагодарить всех вас за совместную работу. Все это время, эти два года, мы работали по принципу открытой власти, мы общими усилиями добивались результата», — цитирует его словам ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимиру Слепцову вручили Знак отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» третьей степени.

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