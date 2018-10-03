Pew: Все больше католиков США не доверяет папе Римскому

Вашингтон, , 11:25 — REGNUM На фоне волны обвинений в совершении полового насилия священников Католической церкви все меньшее число граждан США стало относиться с доверием к папе Римскому Франциску, сообщает исследовательский центр Pew, проведший соответствующий опрос общественного мнения.

Несмотря на то что в целом среди американских католиков отношение к Франциску положительное, шесть опрошенных из десяти указывают, что его усилия по разрешению сексуальных скандалов в церкви были незначительными или недостаточными.

Число тех, кто недоволен принимаемыми понтификом мерами, выросло по сравнению с началом года вдвое. Если же брать данные за 2015 год, то этот показатель увеличился в три раза.

Напомним, в рамках своего недавнего турне по странам Прибалтики Франциск затронул тему сексуальных скандалов в церкви. Он подчеркнул, что люди совершенно справедливо возмущаются тем, как Католическая церковь реагировала на сексуальные домогательства со стороны священников. Понтифик также заявил, что церковь не хочет терять верующих, ей придется измениться для сохранения будущих поколений.