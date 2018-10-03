Президент предложил расширить полномочия детских омбудсменов в регионах РФ

Москва, , 11:18 — REGNUM Пакет законопроектов по расширению и уточнению полномочий детских омбудсменов в российских регионах внес в Госдуму президент Владимир Путин. Документы размещены в базе данных Государственной думы.

В пояснении говорится, что институт уполномоченных по правам ребёнка служит дополнительной гарантией для реализации и защиты прав и законных интересов детей.

Проект закона «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» направлен на дальнейшее развитие этого института не только на федеральном, но и на региональном уровне. Кроме того, предусмотрено создание эффективных механизмов защиты прав и законных интересов детей.

Согласно проекту, президент будет назначать уполномоченного сроком на пять лет. Регионы сами установят порядок назначения омбудсменов.

Детские обмудсмены получать право оспорить в суде решения органов государственной власти и местного самоуправления, нарушающие законные права и интересы детей. Кроме того, уполномоченный получает право отказаться от дачи свидетельских показаний в отношении сведений, известных ему в связи с исполнением обязанностей.