Совет Думы 8 октября обсудит пакет законопроектов о наказании за экстремизм

Москва, , 11:13 — REGNUM Совет Думы 8 октября обсудит президентский пакет законопроектов о либерализации наказания по статье 282 Уголовного кодекса РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Внесенные президентом поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, направленные на гуманизацию уголовного законодательства, будут рассмотрены на ближайшем Совете Государственной думы 8 октября», — сказал Володин.

Спикер Госдумы направил данный пакет законопроектов в комитет по государственному строительству и законодательству.

Пакет законопроектов, направленный на либерализацию наказания за экстремизм, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму. Речь идет о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса. Сделано это после решения пленума Верховного суда, который разъяснил наказание «за репосты». Нормы касаются наказания за действия, связанные с возбуждением ненависти либо вражды, а также с унижением достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.

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