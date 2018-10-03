В Вашингтоне обсудили пути защиты Запада от дезинформации России

Вашингтон, , 11:02 — REGNUM 2 октября в Вашингтоне начал работу двухдневный Глобальный форум по вопросам стратегической коммуникации и дезинформации в цифровой области, организованный Евразийским центром аналитического центра Atlantic Council в сотрудничестве с посольством Швеции, МИД Литвы, Министерства иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства, а также представителей компании Twitter. Основной его темой стало том, каким образом бороться с дезинформацией в социальных сетях и распространением враждебной пропаганды, пишет Дэвид Вемер в статье для Atlantic Council.

В нем приняли участие ведущие эксперты из правительства, гражданского общества и бизнес-сообщества, пытаясь ответить на вопрос о том, как решить проблему распространения дезинформации в сети и организованных кампаний иностранных государств по оказанию воздействия на выборы в США. Среди возможных вариантов эксперты предложили обеспечивать, в частности, развитие избирательной инфраструктуры и включение большего числа механизмов безопасности.

«Ни одно государство не может устояться в условиях прямого нападения страны, обладающей таким же потенциалом, как и Россия, Китай, Иран и Северная Корея», — отметил помощник главы Департамента национальной безопасности по вопросам кибердеятельности Кристофер Кребс.

В свою очередь, директор Евразийского центра при Atlantic Council Джон Хербст указал на то, что правительства должны требовать от руководства социальных сетей маркировать соответствующим образом новости, которые являются очевидным примером дезинформации. Такое предложение встретило определенное несогласие, поскольку такой подход может вызвать критику в продвижении нужных властям точки зрения.

Тем не менее многие участники форума подчеркнули, что вместо исключительно правительственного подхода, борьбу с дезинформацией в сети должна проводиться гражданским обществом и отдельными людьми. Для этого нужно проводить программы просвещения для создания у пользователей «критического мышления».

Необходимость борьбы с дезинформацией в сети эксперты связывают с тем, что Россия, якобы вмешавшаяся в президентскую гонку в США 2016 года, не изменила своего поведения, по-прежнему пытаясь проверить, насколько сильно она сможет ослабить западные государства. Изменить поведение Москвы не удается тому, что Запад «не отвечает таким образом, который был достаточно болезненным для России».

Напомним, ранее бывшая первая леди США Хиллари Клинтон сравнила предполагаемое вмешательство Москвы в выборы в США, на которых она проиграла нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу, с терактами 11 сентября 2001 года. По ее словам, в обоих случаях «иностранное государство совершило нападение на США», однако во втором случае американский лидер ничего не сделал.