Глава комитета по безопасности Якутии уволен во время голодовки пожарных

Якутск, , 11:02 — REGNUM В Якутии сменился глава комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. Указом главы республики на это место назначен ранее занимавший место заместителя в этом ведомстве Григорий Лепчиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Кадровая перестановка произошла на фоне голодовки пожарных в подразделении пригорода Якутска Кангалассы. Акция протеста началась 1 октября, и именно с нею в республике связывают замену главы комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности.

За два дня до голодовки уведомлённый о её начале Юрий Зайцев заявил, что акция протеста никак не отразится на работе и финансировании ГБУ «Противопожарная служба Якутии».

«Апрельские требования нами были проработаны. Есть план мероприятий со сроками. Есть желание увеличить объёмы финансирования. Все в работе, все вопросы прорабатываются. Но в одночасье все не решить. Не надо сегодня вынуждать правительство идти на крайние меры. На поводу у протестующих никто не пойдет», — заявил Юрий Зайцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, это уже вторая голодовка сотрудников кангаласского подразделения противопожарной службы Якутии. Пожарные требуют начислять им зарплату так, как положено, создать нормальные условия труда и выдавать обмундирование в полном объёме и по сезону. Голодовку они намерены продолжать до исполнения их требований.