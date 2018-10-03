Подготовка к выборам в Камеруне омрачена конфликтом с сепаратистами — СМИ

Яунде, , 10:58 — REGNUM Политическая ситуация в Камеруне остается напряженной накануне президентских выборов, запланированных на 7 октября, сообщает агентство Prensa Latina 3 октября.

Проведение выборов будет отмечено конфликтом в англоязычном регионе страны, где действуют несколько вооруженных сепаратистски настроенных группировок. Они выступают за разрыв отношений с правительством Камеруна и провозглашение независимого государства Амбазония на территории юго-запада страны.

В течение предвыборной кампании, начавшейся 22 сентября, на северо-западе и юго-западе продолжаются демонстрации англоязычного меньшинства. Стоит отметить, именно на этих камерунских территориях производится нефть.

Эксперты прогнозируют победу на выборах действующего 85-летнего президента Поля Бийя, который находится у власти с 1982 года (сейчас завершается его шестой президентский срок).

Попытки провозгласить независимость англоязычного Южного Камеруна продолжаются с 1994 года. Конфликт привел к перемещению 160 тыс. человек внутри страны, 20 тыс. из которых затем нашли убежище в Нигерии.

Большинство населения Камеруна говорит по-французски, но также здесь насчитывается около 230 африканских языков. Официальными языками считаются французский и английский — после Первой мировой войны эта немецкая колония была поделена между Францией и Великобританией.