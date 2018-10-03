Порошенко и родной язык: дело серьёзное, а в голове у него — путаница

Москва, , 10:47 — REGNUM Рассуждения президента Украины Петра Порошенко об украинском языке относятся к категории «в огороде бузина, а в Киеве дядька». Красота языка и любовь к своему родному языку — это одно; распространённость того или иного языка в мире — другое, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее Порошенко, ссылаясь на данные Совета Европы, в своем Facebook сообщил о том, что в топ-8 наиболее употребляемых языков в странах Европы вошел украинский язык. В комментариях пользователи посоветовали президенту Украины решать вопросы страны, а не спекулировать на теме языка и религии.

Всякий народ любит свой родной язык. Он для него красив так же, как всякая мать красива для своего сына. Но мать должна быть здесь, рядом с тобой, и подтверждать свою любовь к ней надо заботой о ней, а не тем, что ты будешь «запрещать» или «притеснять» других матерей.

Особенно тех, кто живёт рядом с твоей семьёй столетиями. Тем более странно радоваться тому, что твоя мать «широко употребляема в Европе».

Мне не просто было бы странно, если бы русский язык был «широко употребляем» в Европе или где-то ещё за пределами его традиционного ареала, но это было бы для меня противоестественным. Русский язык должен оставаться широко и правильно распространённым в России, здесь его место.

Если же его продолжают использовать русские, оказавшиеся за пределами родины в силу тех или иных причин, — это нормально, но не более того. Это просто способ сохранения себя как русских в условиях, когда ты должен осваивать другие языки и культуры. Если же его полюбил какой-то иностранец, ну что же, отношусь к этому с благодарностью, но как к исключению, а не правилу.

У проблемы распространения языка, между тем, есть и другая — практическая — сторона. Она является производной, во-первых, от того, какой объём мировых знаний существует на том или ином языке (имеются в виду и оригинальные знания, произведённые на этом языке, и знания, переведённые на этот язык с других языков мира). И во-вторых, — от того, насколько тот или иной народ в данный конкретный момент находится на передовых рубежах культуры, науки, общественной жизни.

Мы, русские, по сравнению с советским временем утратили здесь многие позиции, и первое место в рейтинге Совета Европы «по распространённости» эту реальность заретушировать неспособно. Это просто свидетельство нашей численности, не более того.

Что же касается украинского языка, то в этом, практическом, смысле он явно не на восьмом месте — даже в Европе.