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Казахстан выделит Афганистану $100 тыс.на реабилитацию жертв терактов

Политика

Сумма была сформирована за счет добровольных пожертвований

Астана, 3 октября 2018, 10:49 — REGNUM  Казахстан отправил около $100 тыс. на реабилитацию жертв терактов в Афганистане, которые стали инвалидами. Об этом 3 октября сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на министра иностранных дел республики Кайрата Абдрахманова.

По его словам, бюджет Казахстана не предусматривает подобных расходов, поэтому сумма была сформирована за счет добровольных пожертвований.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Казахстан выделил $50 млн для подготовки квалифицированных специалистов в вузах республики из числа женщин Афганистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан выделил $50 млн на обучение женщин Афганистана

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