Австралия предоставит помощь пострадавшим от землетрясения в Индонезии

Канберра, , 10:46 — REGNUM Правительство Австралии предоставит дополнительный пакет гуманитарной помощи для поддержки правительства Индонезии на сумму в 5 млн австралийских долларов, сообщает Antaranews.

«Австралия предоставит дополнительный пакет гуманитарной помощи в размере 5 млн австралийских долларов для поддержки Индонезии в ликвидации последствий землетрясения и цунами. На эту сумму будет приобретено все самое необходимое, в том числе чистая вода и медикаменты», — объявил посол Австралии в Индонезии Гэри Квинланом.

Австралия планирует направить в зону бедствия медицинскую бригаду и в настоящее время работает с правительством Индонезии, чтобы определить место оказания помощи. Австралия также предоставит предметы первой необходимости.

Напомним, ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о первом пакете гуманитарной помощи на сумму в 500 тыс. австралийских долларов. Финансовая помощь была направлена в организацию индонезийского Красного креста.