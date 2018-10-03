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В Раду внесен законопроект о продлении особого статуса Донбасса

Политика

Cкорее всего, изменения коснутся первой статьи закона

В Раду внесен законопроект о продлении особого статуса Донбасса
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 3 октября 2018, 10:39 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады проект решения о продлении действия закона об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает 3 октября портал «Украинские новости».

Отмечается, что в парламенте Украины данный проект зарегистрирован под №9153, однако сам текст документа пока не обнародован.

Поскольку речь одет о продлении действия вышеуказанного украинского закона, пишет издание, скорее всего, изменения коснутся его первой статьи, в которой прописано введение на три года (закон вступил в силу 18 октября 2014 года) особого порядка «в отдельных районах, городах, поселках и селах» Донбасса.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Порошенко обратился к украинским парламентариям с призывом продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

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Политическая жизнь Украины
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