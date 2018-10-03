Сенатор от Оренбуржья отказалась от «высокой должности»

Оренбург, , 10:39 — REGNUM Сенатор от исполнительной власти Оренбургской области подала заявление, в котором попросила вывести её из руководства одним из ключевых комитетов палаты регионов. Однако она остаётся в составе этого комитета, сообщает издание «Парламентская газета».

"Чтобы говорить свободно, надо иногда быть свободной от высокой должности», — прокомментировала Афанасьева своё решение.

Стоит отметить, что сенаторское кресло Елена Афанасьева заняла осенью 2014 года после выборов губернатора Оренбуржья. Правительство Оренбургской области в Совет Федерации своим представителем делегировало либерал-демократа.

Эксперты не исключают, что политический маневр Афанасьевой — это часть большой стратегии ЛДПР, чьи выдвиженцы (Сергей Фургал в Хабаровском крае и Владимир Сипягин во Владимирской области) победили на губернаторских выборах. Почувствовав вкус победы, партия, возможно, попытается увеличить свои силы. Примечательно, что в 2010 году Владимир Жириновский представлял президенту Дмитрию Медведеву список кандидатур на пост губернаторов, в нем указана и Елена Афанасьева.

Также добавим, что срок губернаторских полномочий Юрия Берга истекает осенью 2019 года. А сейчас на фоне отставок глав регионов появились слухи и о потенциальной отставке оренбургского губернатора. Даже если Юрий Берг не уйдет досрочно с должности первого лица региона, то не факт, что он примет участие в выборах 2019 года и пойдет уже на третий срок.

Между тем, эксперты считают маловероятными шансы Елены Афанасьевой на губернаторство в родном регионе, отмечая перевес на стороне ее коллеги по парцеху Сергея Катасонова — депутат Госдумы (ЛДПР). Однако партии ничто не мешает выдвинуть кандидатуру Афанасьевой в других субъетах России.

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