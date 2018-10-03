Парламент Казахстана в первом чтении одобрил поправки по госзакупкам

Астана, , 10:35 — REGNUM Мажилис парламента Казахстана одобрил в первом чтении законопроект, направленный на изменение законодательства в сфере госзакупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора, сообщает 3 октября агентство «КазТАГ».

Проект закона предусматривает создание единой точки доступа к информационным системам электронных закупок. Документ также предусматривает введение единой системы госзакупок по принципу централизованной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня директор департамента законодательства государственных закупок министерства финансов Казахстана Сабит Ахметов заявил, что перевод системы госзакупок в электронный формат привел к появлению «профессиональных жалобщиков», которые срывают закупки.

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