Рейтинг влияния глав субъектов РФ в сентябре 2018 года

Дмитрий Орлов, 3 октября 2018, 15:00 — REGNUM
1. Федеральная политика в отношении регионов
Одним из самых резонансных политических событий сентября 2018 года стали региональные выборы, электоральные итоги которых уже были детально проанализированы в тематических докладах АПЭК. Тем не менее итоги единого дня голосования пока не привели к заметным изменениям в региональной кадровой политике Центра. Вопреки ряду прогнозов, Кремль пока не стал делать ключевую ставку на людей с опытом в публичной политике и не отказывается от направления в целый ряд регионов «внешних» по отношению к ним управленцев (Сергей Морозов в Астраханской области, Вадим Шумков в Курганской, Игорь Артамонов в Липецкой), зато среди новых назначенцев по-прежнему заметную долю составляют люди, успевшие поработать в федеральных структурах (Казбек Коков в Кабардино-Балкарии, уже упомянутый Сергей Морозов, подобные эпизоды есть и в биографии Олега Кожемяко, ставшего врио главы Приморья). Хотя перестановки среди глав регионов в сентябре — начале октября учитывают опыт региональных выборов — 2018, эти решения отнюдь не стоит сводить к реакции на недавние электоральные вызовы. Так, глава Кабардино-Балкарии не избирается напрямую населением, а отставка «старожилов» Олега Королева и Александра Жилкина прогнозировалась как весьма вероятная еще до сентября 2018 года.
Скорее, можно предположить: Центр чувствует себя уверенно, не меняя основных принципов своей кадровой политики — в том числе имея основания считать, что в 2019 году уровень протестного голосования на региональных и муниципальных выборах в среднем может быть ниже, чем в сентябре 2018-го. К следующему еЕдиному дню голосования вопрос о пенсионной реформе, вероятно, окончательно уйдет из активной политической повестки, а основным мобилизующим фактором для протестного электората (если на федеральном уровне не произойдет событий с очень серьезным политическим резонансом) будет региональная и местная проблематика.
В тени электоральных процессов и кадровых перестановок оказалась другая важная тенденция — внимание Кремля к формам международного сотрудничества, предполагающим активное участие глав регионов. Если Восточный экономический форум во Владивостоке традиционно пользуется приоритетным вниманием президента, то визит Владимира Путина на Российско-Азербайджанский межрегиональный форум в Баку дополнительно поднял статус этого мероприятия. Серьезная ставка Кремля на международные проекты со ставкой на транзитные возможности страны (инвестиции в арктические регионы для реализации дополнительных возможностей Северного морского пути; проект международного транспортного коридора «Север — Юг», повышающий транзитное значение Дагестана и Астраханской области; проекты на Дальнем Востоке) будет повышать планку профессиональных и антикоррупционных требований к губернаторам в таких транзитных регионах и их командам, увеличивать влияние корпораций федерального уровня на экономику таких территорий, а также влиять на внутриэлитный баланс в соответствующих субъектах РФ.
При этом подход Москвы к проблемам транзитных и приграничных регионов остается комплексным — так, первое заседание президиума Госсовета РФ, посвященное реализации «майского указа» Владимира Путина, прошедшее 10 сентября 2018 года, было посвящено именно целям опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока.
2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты
Хотя субъекты РФ с высоким уровнем протестного голосования составили незначительную часть территорий, где 9 сентября 2018 года прошли выборы (например, «регионами второго тура» стали только 4 из 26 регионов, где проходили губернаторские кампании), именно их пример будет стимулировать активность игроков в наиболее конфликтных регионах, где будут проходить кампании в рамках единого дня голосования — 2019.
Однако во всех регионах, где список «Единой России» уступил лидерство на выборах в заксобрания (в Ульяновской, Иркутской областях и Хакасии), председателями этих органов все равно смогли стать ее деятели. Показательно, что, например, в Приангарье КПРФ, сформировавшая по итогам выборах самую крупную фракцию, получила в заксобрании только посты вице-спикера и главы комиссии, в то время как «Единая Россия» добилась должностей председателя, двух вице-спикеров, руководителей четырех комитетов (включая бюджетный) и одной комиссии, а также представителя от региона в Совете Федерации.
Схожая ситуация сложилась и в сформированной на волне протестного голосования думе Великого Новгорода, где вокруг «Единой России» была сформирована «коалиция развития» (определение, прозвучавшее в речи главы региона Андрея Никитина), позволившая в том числе провести представителя партии на пост спикера. Эти поствыборные «коалиционные» успехи «Единой России» могут повлиять на подготовку к кампаниям 2019 года в других регионах — видя успехи партии в коалиционном строительстве, местные влиятельные игроки получают дополнительный стимул для борьбы за выдвижение именно от нее близких им кандидатов. Это дополнительно работает на расширение кадрового резерва «Единой России», рост интереса к праймериз под ее эгидой, а значит, в итоге может стать одним из ее электоральных преимуществ в 2019 году.
При этом в регионах с высокой интенсивностью внутриэлитных конфликтов активизируются информационные атаки против готовящихся к выборам-2019 губернаторов, позиции которых считаются уязвимыми. Примером курса на обострение напряженности, которого придерживаются как глава региона, так и его оппоненты, остается Севастополь. Среди эпизодов конфликта между губернатором Дмитрием Овсянниковым и руководством городского парламента, имевших место в сентябре 2018 года, стоит отметить письмо главы региона с замечанием, что «контрольная деятельность заксобрания осуществляется с нарушением законодательства Севастополя». Не исключено, что в ближайшем будущем роль федерального руководства «Единой России» в реализации задач по урегулированию конфликтов в наиболее сложных регионах может возрасти.
3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ
Итоги единого дня голосования и последующие кадровые перестановки оказали заметное влияние на позиции большинства фигурантов рейтинга при сохранении значимости крупных федеральных проектов, местной протестной повестки и активности правоохранительных органов. В группу с очень сильным влиянием переходит глава Тюменской области Александр Моор (20-е место).
Усиливается влияние большинства губернаторов, выигравших прямые выборы или наделенных полномочиями решением заксобраний своих регионов: главы Московской области Андрея Воробьева (с 7-го на 4-е место), главы Дагестана Владимира Васильева (с 11-го на 8-е место), губернатора Тюменской области Александра Моора, главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова (с 32-го на 21-е место), главы Кемеровской области Сергея Цивилева (с 28-го на 22-е место), губернатора Новосибирской области Андрея Травникова (с 30-го на 27-е место), главы Псковской области Михаила Ведерникова (с 38-го на 29-е место), губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (с 40-го на 34-е место), главы Амурской области Василия Орлова (с 49-го на 40-е место), главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова (с 50-го на 43-е место, переходит в группу с сильным влиянием), главы Якутии Айсена Николаева (с 48-го на 44-е место), губернатора Алтайского края Виктора Томенко (с 52-го на 46-е место, переходит в группу с сильным влиянием), главы Магаданской области Сергея Носова (с 53-го на 49-е место, переходит в группу с сильным влиянием), губернатора Орловской области Андрея Клычкова (с 69-го на 64-е место), главы Чукотского автономного округа Романа Копина (с 80-го на 71-е место). На фоне победы на выборах мэра Томска Ивана Кляйна укрепляются позиции губернатора региона Сергея Жвачкина (с 51-го на 42-е место, входит в группу с сильным влиянием).
Для избранных губернаторов фактором ослабления позиций могли становиться в том числе получившие негативный резонанс новости из их регионов — так, теряет влияние глава Воронежской области Александр Гусев (с 16-го на 18-е место) после публикаций о выплате его заместителю Юрию Агибалову единовременной выплаты в размере 23 должностных окладов.
Теряют позиции проигравшие выборы глава Владимирской области Светлана Орлова (с 34-го на 70-е место) и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт (с 77-го на 81-е место), отказавшийся от участия во втором туре глава правительства Хакасии Виктор Зимин (с 71-го на 84-е место), а также покинувшие посты губернатор Астраханской области Александр Жилкин (с 57-го на 62-е место) и глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков (с 73-го на 79-е место). Самое заметное падение в рейтинге коснулось покинувшего пост врио главы Приморского края Андрея Тарасенко (с 29-го на 81-е место), серьезно усиливается влияние Олега Кожемяко, назначенного врио губернатора этого региона (с 54-го на 31-е место, переходит в группу с сильным влиянием). Опрос экспертов проводился до вторых туров выборов, отставок и назначений врио — новые губернаторы — фигуранты рейтинга будут оцениваться в октябре.
Поскольку одной из причин поражения на выборах ряда губернаторов могла стать усталость населения от глав субъектов, долгое время занимавших эти посты, ослабевают в разной степени позиции ряда губернаторов-«старожилов»: главы Белгородской области Евгения Савченко (с 31-го на 36-е место), губернатора Калужской области Анатолия Артамонова (с 22-го на 37-е место), главы Курской области Александра Михайлова (с 45-го на 53-е место), главы Ульяновской области Сергея Морозова (с 65-го на 66-е место), главы Республики Алтай Александра Бердникова (с 81-го на 82-е место).
Укрепляются позиции главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева (с 20-го на 17-е место) — после сообщений, что прокуратура просит признать недействительным разрешение на строительство в Геленджике винодельческого предприятия, которое связывают с семьей экс-главы региона Александра Ткачева. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова теряет позиции (с 18-го на 26-е место, покидает группу с очень сильным влиянием) — на фоне существенно менее благоприятных, чем по «матрешке» в целом, результатов выборов губернатора Тюменской области в ХМАО. Вероятнее всего, это конъюнктурные колебания, и влияние Комаровой вскоре восстановится. После многочисленных жалоб жителей по поводу проблем с вывозом мусора ослабевают позиции губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова (с 47-го на 52-е место, покидает группу с сильным влиянием). На фоне акций протеста жителей Ростова-на-Дону против строительства мусоросжигательного завода продолжается нисходящий тренд для главы региона Василия Голубева (с 42-го на 54-е место, покидает группу с сильным влиянием).
Укрепляются позиции губернатора Тверской области Игоря Рудени (с 36-го на 33-е место) — после заявления главы Ростуризма Олега Сафонова о планах выделить региону 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на развитие круизного туризма. Получает дополнительные очки глава Пензенской области Иван Белозерцев (с 55-го на 48-е место, переходит в группу с ильным влиянием) после решения выделить его региону федеральную субсидию в размере около 1 млрд рублей на строительство школ.
Усиливаются позиции губернатора Кировской области Игоря Васильева (с 61-го на 55-е место) — после направления в Минтранс России региональной программы, предполагающей выделение около 20 млрд рублей да 2024 года на ремонт дорог. Усиливается и влияние главы Марий Эл Александра Евстифеева (с 63-го на 56-е место) — после сообщений, что в связи с исполнением «майского указа» Владимира Путина региону будет выделено около 17 млрд рублей, из них около 3 млрд — в 2019 году. Укрепляются позиции главы Вологодской области Олега Кувшинникова (с 64-го на 57-е место) — после заявления о намерении выделить около 2 млрд рублей на строительство моста через реку Шексна в Череповце. Усиливается влияние губернатора Тамбовской области Александра Никитина (с 66-го на 60-е место), заявившего о начале реализации проекта «Тамбовский молочник» емкостью 40 млрд рублей, получившего одобрение Минсельхоза. Укрепляется влияние председателя правительства Тывы Шолбана Кара-оола (с 72-го на 68-е место), сопровождавшего Владимира Путина, Сергея Шойгу и Александра Бортникова во время их визита в регион.
|Глава субъекта Российской Федерации
|Место в рейтинге
|Место в рейтинге в августе
|Средний балл
|Очень сильное влияние
|Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва
|1
|1
|8,20
|Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики
|2
|2
|7,50
|Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан
|3
|3
|7,13
|Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области
|4
|7
|6,71
|Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области
|5
|4
|6,65
|Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург
|6
|5
|6,63
|Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области
|7
|6
|6,60
|Васильев Владимир Абдуалиевич Глава Республики Дагестан
|8
|11
|6,58
|Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края
|9
|8
|6,41
|Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области
|10
|9
|6,37
|Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия
|11
|12
|6,29
|Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым
|12
|15
|6,20
|Хамитов Рустэм Закиевич Глава Республики Башкортостан
|13
|10
|6,16
|Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области
|14
|13
|6,14
|Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области
|15
|14
|6,10
|Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области
|16
|17
|5,97
|Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края
|17
|20
|5,90
|Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области
|18
|16
|5,88
|Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской Республики
|19
|19
|5,85
|Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области
|20
|23
|5,80
|Сильное влияние
|Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО
|21
|32
|5,75
|Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области
|22
|28
|5,73
|Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области
|23
|21
|5,70
|Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края
|24
|25
|5,68
|Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края
|25
|26
|5,65
|Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра
|26
|18
|5,62
|Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области
|27
|30
|5,60
|Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области
|28
|24
|5,56
|Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
|29
|38
|5,49
|Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области
|30
|37
|5,44
|Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Сахалинской области
|31
|54
|5,41
|Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области
|32
|27
|5,38
|Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области
|33
|36
|5,35
|Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области
|34
|40
|5,27
|Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики
|35
|33
|5,24
|Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области
|36
|31
|5,18
|Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области
|37
|22
|5,11
|Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области
|38
|39
|5,00
|Овсянников Дмитрий Владимирович Губернатор города Севастополя
|39
|44
|4,93
|Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области
|40
|49
|4,90
|Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области
|41
|35
|4,87
|Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области
|42
|51
|4,84
|Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия
|43
|50
|4,79
|Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия)
|44
|48
|4,75
|Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми
|45
|41
|4,72
|Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края
|46
|52
|4,68
|Цыбульский Александр Витальевич Глава администрации Ненецкого АО
|47
|43
|4,65
|Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области
|48
|55
|4,60
|Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области
|49
|53
|4,57
|Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области
|50
|46
|4,53
|Среднее влияние
|Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия
|51
|56
|4,51
|Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области
|52
|47
|4,46
|Михайлов Александр Николаевич Губернатор Курской области
|53
|45
|4,40
|Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области
|54
|42
|4,35
|Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области
|55
|61
|4,28
|Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл
|56
|63
|4,22
|Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области
|57
|64
|4,19
|Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края
|58
|59
|4,15
|Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области
|59
|58
|4,07
|Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области
|60
|66
|4,00
|Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области
|61
|60
|3,97
|Жилкин Александр Александрович Губернатор Астраханской области
|62
|57
|3,90
|Королёв Олег Петрович Глава администрации Липецкой области
|63
|67
|3,85
|Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области
|64
|69
|3,83
|Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области
|65
|62
|3,79
|Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области
|66
|65
|3,77
|Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области
|67
|74
|3,74
|Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва
|68
|72
|3,71
|Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области
|69
|68
|3,70
|Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области
|70
|34
|3,65
|Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО
|71
|80
|3,62
|Жданова Наталья Николаевна Губернатор Забайкальского края
|72
|85
|3,59
|Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия
|73
|78
|3,54
|Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области
|74
|79
|3,49
|Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области
|75
|70
|3,45
|Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области
|76
|76
|3,42
|Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики
|77
|84
|3,38
|Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея
|78
|75
|3,33
|Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики
|79
|73
|3,31
|Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия
|80
|83
|3,25
|Шпорт Вячеслав Иванович Губернатор Хабаровского края
|81
|77
|3,23
|Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай
|82
|81
|3,19
|Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания
|83
|82
|3,14
|Зимин Виктор Михайлович Председатель Правительства Республики Хакасия
|84
|71
|3,06
|Тарасенко Андрей Владимирович И.о. губернатора Приморского края
|85
|29
|3,00
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В сентябре 2018 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).
Список экспертов
Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).
Читайте ранее в этом сюжете: Рейтинг влияния глав субъектов РФ в августе 2018 года