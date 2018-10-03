Рейтинг влияния глав субъектов РФ в сентябре 2018 года

Дмитрий Орлов, , 15:00 — REGNUM

1. Федеральная политика в отношении регионов

Одним из самых резонансных политических событий сентября 2018 года стали региональные выборы, электоральные итоги которых уже были детально проанализированы в тематических докладах АПЭК. Тем не менее итоги единого дня голосования пока не привели к заметным изменениям в региональной кадровой политике Центра. Вопреки ряду прогнозов, Кремль пока не стал делать ключевую ставку на людей с опытом в публичной политике и не отказывается от направления в целый ряд регионов «внешних» по отношению к ним управленцев (Сергей Морозов в Астраханской области, Вадим Шумков в Курганской, Игорь Артамонов в Липецкой), зато среди новых назначенцев по-прежнему заметную долю составляют люди, успевшие поработать в федеральных структурах (Казбек Коков в Кабардино-Балкарии, уже упомянутый Сергей Морозов, подобные эпизоды есть и в биографии Олега Кожемяко, ставшего врио главы Приморья). Хотя перестановки среди глав регионов в сентябре — начале октября учитывают опыт региональных выборов — 2018, эти решения отнюдь не стоит сводить к реакции на недавние электоральные вызовы. Так, глава Кабардино-Балкарии не избирается напрямую населением, а отставка «старожилов» Олега Королева и Александра Жилкина прогнозировалась как весьма вероятная еще до сентября 2018 года.

Скорее, можно предположить: Центр чувствует себя уверенно, не меняя основных принципов своей кадровой политики — в том числе имея основания считать, что в 2019 году уровень протестного голосования на региональных и муниципальных выборах в среднем может быть ниже, чем в сентябре 2018-го. К следующему еЕдиному дню голосования вопрос о пенсионной реформе, вероятно, окончательно уйдет из активной политической повестки, а основным мобилизующим фактором для протестного электората (если на федеральном уровне не произойдет событий с очень серьезным политическим резонансом) будет региональная и местная проблематика.

В тени электоральных процессов и кадровых перестановок оказалась другая важная тенденция — внимание Кремля к формам международного сотрудничества, предполагающим активное участие глав регионов. Если Восточный экономический форум во Владивостоке традиционно пользуется приоритетным вниманием президента, то визит Владимира Путина на Российско-Азербайджанский межрегиональный форум в Баку дополнительно поднял статус этого мероприятия. Серьезная ставка Кремля на международные проекты со ставкой на транзитные возможности страны (инвестиции в арктические регионы для реализации дополнительных возможностей Северного морского пути; проект международного транспортного коридора «Север — Юг», повышающий транзитное значение Дагестана и Астраханской области; проекты на Дальнем Востоке) будет повышать планку профессиональных и антикоррупционных требований к губернаторам в таких транзитных регионах и их командам, увеличивать влияние корпораций федерального уровня на экономику таких территорий, а также влиять на внутриэлитный баланс в соответствующих субъектах РФ.

При этом подход Москвы к проблемам транзитных и приграничных регионов остается комплексным — так, первое заседание президиума Госсовета РФ, посвященное реализации «майского указа» Владимира Путина, прошедшее 10 сентября 2018 года, было посвящено именно целям опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока.

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Хотя субъекты РФ с высоким уровнем протестного голосования составили незначительную часть территорий, где 9 сентября 2018 года прошли выборы (например, «регионами второго тура» стали только 4 из 26 регионов, где проходили губернаторские кампании), именно их пример будет стимулировать активность игроков в наиболее конфликтных регионах, где будут проходить кампании в рамках единого дня голосования — 2019.

Однако во всех регионах, где список «Единой России» уступил лидерство на выборах в заксобрания (в Ульяновской, Иркутской областях и Хакасии), председателями этих органов все равно смогли стать ее деятели. Показательно, что, например, в Приангарье КПРФ, сформировавшая по итогам выборах самую крупную фракцию, получила в заксобрании только посты вице-спикера и главы комиссии, в то время как «Единая Россия» добилась должностей председателя, двух вице-спикеров, руководителей четырех комитетов (включая бюджетный) и одной комиссии, а также представителя от региона в Совете Федерации.

Схожая ситуация сложилась и в сформированной на волне протестного голосования думе Великого Новгорода, где вокруг «Единой России» была сформирована «коалиция развития» (определение, прозвучавшее в речи главы региона Андрея Никитина), позволившая в том числе провести представителя партии на пост спикера. Эти поствыборные «коалиционные» успехи «Единой России» могут повлиять на подготовку к кампаниям 2019 года в других регионах — видя успехи партии в коалиционном строительстве, местные влиятельные игроки получают дополнительный стимул для борьбы за выдвижение именно от нее близких им кандидатов. Это дополнительно работает на расширение кадрового резерва «Единой России», рост интереса к праймериз под ее эгидой, а значит, в итоге может стать одним из ее электоральных преимуществ в 2019 году.

При этом в регионах с высокой интенсивностью внутриэлитных конфликтов активизируются информационные атаки против готовящихся к выборам-2019 губернаторов, позиции которых считаются уязвимыми. Примером курса на обострение напряженности, которого придерживаются как глава региона, так и его оппоненты, остается Севастополь. Среди эпизодов конфликта между губернатором Дмитрием Овсянниковым и руководством городского парламента, имевших место в сентябре 2018 года, стоит отметить письмо главы региона с замечанием, что «контрольная деятельность заксобрания осуществляется с нарушением законодательства Севастополя». Не исключено, что в ближайшем будущем роль федерального руководства «Единой России» в реализации задач по урегулированию конфликтов в наиболее сложных регионах может возрасти.

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Итоги единого дня голосования и последующие кадровые перестановки оказали заметное влияние на позиции большинства фигурантов рейтинга при сохранении значимости крупных федеральных проектов, местной протестной повестки и активности правоохранительных органов. В группу с очень сильным влиянием переходит глава Тюменской области Александр Моор (20-е место).

Усиливается влияние большинства губернаторов, выигравших прямые выборы или наделенных полномочиями решением заксобраний своих регионов: главы Московской области Андрея Воробьева (с 7-го на 4-е место), главы Дагестана Владимира Васильева (с 11-го на 8-е место), губернатора Тюменской области Александра Моора, главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова (с 32-го на 21-е место), главы Кемеровской области Сергея Цивилева (с 28-го на 22-е место), губернатора Новосибирской области Андрея Травникова (с 30-го на 27-е место), главы Псковской области Михаила Ведерникова (с 38-го на 29-е место), губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (с 40-го на 34-е место), главы Амурской области Василия Орлова (с 49-го на 40-е место), главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова (с 50-го на 43-е место, переходит в группу с сильным влиянием), главы Якутии Айсена Николаева (с 48-го на 44-е место), губернатора Алтайского края Виктора Томенко (с 52-го на 46-е место, переходит в группу с сильным влиянием), главы Магаданской области Сергея Носова (с 53-го на 49-е место, переходит в группу с сильным влиянием), губернатора Орловской области Андрея Клычкова (с 69-го на 64-е место), главы Чукотского автономного округа Романа Копина (с 80-го на 71-е место). На фоне победы на выборах мэра Томска Ивана Кляйна укрепляются позиции губернатора региона Сергея Жвачкина (с 51-го на 42-е место, входит в группу с сильным влиянием).

Для избранных губернаторов фактором ослабления позиций могли становиться в том числе получившие негативный резонанс новости из их регионов — так, теряет влияние глава Воронежской области Александр Гусев (с 16-го на 18-е место) после публикаций о выплате его заместителю Юрию Агибалову единовременной выплаты в размере 23 должностных окладов.

Теряют позиции проигравшие выборы глава Владимирской области Светлана Орлова (с 34-го на 70-е место) и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт (с 77-го на 81-е место), отказавшийся от участия во втором туре глава правительства Хакасии Виктор Зимин (с 71-го на 84-е место), а также покинувшие посты губернатор Астраханской области Александр Жилкин (с 57-го на 62-е место) и глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков (с 73-го на 79-е место). Самое заметное падение в рейтинге коснулось покинувшего пост врио главы Приморского края Андрея Тарасенко (с 29-го на 81-е место), серьезно усиливается влияние Олега Кожемяко, назначенного врио губернатора этого региона (с 54-го на 31-е место, переходит в группу с сильным влиянием). Опрос экспертов проводился до вторых туров выборов, отставок и назначений врио — новые губернаторы — фигуранты рейтинга будут оцениваться в октябре.

Поскольку одной из причин поражения на выборах ряда губернаторов могла стать усталость населения от глав субъектов, долгое время занимавших эти посты, ослабевают в разной степени позиции ряда губернаторов-«старожилов»: главы Белгородской области Евгения Савченко (с 31-го на 36-е место), губернатора Калужской области Анатолия Артамонова (с 22-го на 37-е место), главы Курской области Александра Михайлова (с 45-го на 53-е место), главы Ульяновской области Сергея Морозова (с 65-го на 66-е место), главы Республики Алтай Александра Бердникова (с 81-го на 82-е место).

Укрепляются позиции главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева (с 20-го на 17-е место) — после сообщений, что прокуратура просит признать недействительным разрешение на строительство в Геленджике винодельческого предприятия, которое связывают с семьей экс-главы региона Александра Ткачева. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова теряет позиции (с 18-го на 26-е место, покидает группу с очень сильным влиянием) — на фоне существенно менее благоприятных, чем по «матрешке» в целом, результатов выборов губернатора Тюменской области в ХМАО. Вероятнее всего, это конъюнктурные колебания, и влияние Комаровой вскоре восстановится. После многочисленных жалоб жителей по поводу проблем с вывозом мусора ослабевают позиции губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова (с 47-го на 52-е место, покидает группу с сильным влиянием). На фоне акций протеста жителей Ростова-на-Дону против строительства мусоросжигательного завода продолжается нисходящий тренд для главы региона Василия Голубева (с 42-го на 54-е место, покидает группу с сильным влиянием).

Укрепляются позиции губернатора Тверской области Игоря Рудени (с 36-го на 33-е место) — после заявления главы Ростуризма Олега Сафонова о планах выделить региону 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на развитие круизного туризма. Получает дополнительные очки глава Пензенской области Иван Белозерцев (с 55-го на 48-е место, переходит в группу с ильным влиянием) после решения выделить его региону федеральную субсидию в размере около 1 млрд рублей на строительство школ.

Усиливаются позиции губернатора Кировской области Игоря Васильева (с 61-го на 55-е место) — после направления в Минтранс России региональной программы, предполагающей выделение около 20 млрд рублей да 2024 года на ремонт дорог. Усиливается и влияние главы Марий Эл Александра Евстифеева (с 63-го на 56-е место) — после сообщений, что в связи с исполнением «майского указа» Владимира Путина региону будет выделено около 17 млрд рублей, из них около 3 млрд — в 2019 году. Укрепляются позиции главы Вологодской области Олега Кувшинникова (с 64-го на 57-е место) — после заявления о намерении выделить около 2 млрд рублей на строительство моста через реку Шексна в Череповце. Усиливается влияние губернатора Тамбовской области Александра Никитина (с 66-го на 60-е место), заявившего о начале реализации проекта «Тамбовский молочник» емкостью 40 млрд рублей, получившего одобрение Минсельхоза. Укрепляется влияние председателя правительства Тывы Шолбана Кара-оола (с 72-го на 68-е место), сопровождавшего Владимира Путина, Сергея Шойгу и Александра Бортникова во время их визита в регион.

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в августе Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 8,20 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,50 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 3 3 7,13 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 4 7 6,71 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 5 4 6,65 Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург 6 5 6,63 Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области 7 6 6,60 Васильев Владимир Абдуалиевич Глава Республики Дагестан 8 11 6,58 Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края 9 8 6,41 Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области 10 9 6,37 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 11 12 6,29 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 12 15 6,20 Хамитов Рустэм Закиевич Глава Республики Башкортостан 13 10 6,16 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 14 13 6,14 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 15 14 6,10 Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области 16 17 5,97 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 17 20 5,90 Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области 18 16 5,88 Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской Республики 19 19 5,85 Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области 20 23 5,80 Сильное влияние Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 21 32 5,75 Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области 22 28 5,73 Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области 23 21 5,70 Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края 24 25 5,68 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 25 26 5,65 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 26 18 5,62 Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области 27 30 5,60 Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области 28 24 5,56 Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области 29 38 5,49 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 30 37 5,44 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Сахалинской области 31 54 5,41 Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области 32 27 5,38 Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области 33 36 5,35 Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области 34 40 5,27 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 35 33 5,24 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 36 31 5,18 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 37 22 5,11 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 38 39 5,00 Овсянников Дмитрий Владимирович Губернатор города Севастополя 39 44 4,93 Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области 40 49 4,90 Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области 41 35 4,87 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 42 51 4,84 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия 43 50 4,79 Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия) 44 48 4,75 Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми 45 41 4,72 Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края 46 52 4,68 Цыбульский Александр Витальевич Глава администрации Ненецкого АО 47 43 4,65 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 48 55 4,60 Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области 49 53 4,57 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 50 46 4,53 Среднее влияние Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия 51 56 4,51 Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области 52 47 4,46 Михайлов Александр Николаевич Губернатор Курской области 53 45 4,40 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 54 42 4,35 Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области 55 61 4,28 Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл 56 63 4,22 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 57 64 4,19 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 58 59 4,15 Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области 59 58 4,07 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 60 66 4,00 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 61 60 3,97 Жилкин Александр Александрович Губернатор Астраханской области 62 57 3,90 Королёв Олег Петрович Глава администрации Липецкой области 63 67 3,85 Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области 64 69 3,83 Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области 65 62 3,79 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 66 65 3,77 Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области 67 74 3,74 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 68 72 3,71 Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области 69 68 3,70 Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области 70 34 3,65 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 71 80 3,62 Жданова Наталья Николаевна Губернатор Забайкальского края 72 85 3,59 Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия 73 78 3,54 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 74 79 3,49 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 75 70 3,45 Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области 76 76 3,42 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 77 84 3,38 Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея 78 75 3,33 Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики 79 73 3,31 Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия 80 83 3,25 Шпорт Вячеслав Иванович Губернатор Хабаровского края 81 77 3,23 Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай 82 81 3,19 Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания 83 82 3,14 Зимин Виктор Михайлович Председатель Правительства Республики Хакасия 84 71 3,06 Тарасенко Андрей Владимирович И.о. губернатора Приморского края 85 29 3,00

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В сентябре 2018 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

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