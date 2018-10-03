Прием по случаю 73-й годовщины Республики Индонезии прошел в Каире

Каир, , 10:08 — REGNUM Дипломатический прием по случаю 73-й годовщины Республики Индонезии был отмечен рядом национальных культурных выступлений в посольстве в Каире (Египет), сообщает Antaranews.

Несмотря на то, что основной темой этой ежегодной деятельности является торговля и культура Западной Суматры, посольство Индонезии в Каире не забыло представить ряд других региональных танцев и традиционную индонезийскую еду примерно для 500 приглашенных гостей.

«От имени индонезийской нации я хотел бы поблагодарить дружественные страны и особенно египетский народ за ваши молитвы и сочувствие», — заявил посол Индонезии в Египте Хельми Фаузи.

На мероприятии присутствовали также высокопоставленные египетские официальные лица, в том числе министр внутренней торговли Эли Мозели и заместитель председателя парламента.

В этом случае ряд послов и глав представителей дружественных стран также выразили соболезнования в связи с землетрясением и цунами в Центральном Сулавеси. Египетское правительство через министерство иностранных дел также выразило глубокую скорбь по поводу этого события.

Напомним, в ходе Второй мировой войны Индонезия попала под японскую оккупацию в 1942 году. 17 августа 1945 года была провозглашена Республика Индонезия.