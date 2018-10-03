МИД Марокко упрекнул Брюссель в неуважительном отношении к стране

Рабат, , 09:41 — REGNUM Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита обвинил Европейский союз в двусмысленном отношении к его стране, пишет немецкое издание WELT 3 октября.

«Мы настоящие партнеры или сосед, которого боятся?» — сказал министр в интервью.

По его словам, такие страны, как Марокко, важны для решения вопросов безопасности и миграции и должны играть более значительную роль. Нельзя просить у Марокко помощи в борьбе с миграцией и терроризмом и в то же время рассматривать эту страну как объект, заявил Бурита.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава внешнеполитического ведомства Марокко категорически отверг просьбы Брюсселя о создании центров для приема нелегальных мигрантов на территории его страны, объяснив это суверенной позицией Марокко.

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