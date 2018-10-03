American Conservative: Большинство в США против ядерного статуса КНДР

Вашингтон, , 09:32 — REGNUM Большинство граждан США выступает против того, чтобы у КНДР оставались ядерные заряды. И хотя среди них немного тех, кто готов пойти на применение силы в отношении Северной Кореи, такое состояние американского общества вызывает определенную тревогу, пишет Дэниэл Ларисон в статье для американского издания The American Conservative.

Такие выводы позволяет сделать проведенный недавно Чикагским советом по глобальным делам опрос общественного мнения граждан США о внешней политике своей страны. По данным исследователей, 83% респондентов заявили, что они не хотят мириться с тем, что КНДР будет обладать ядерным оружием, а также расширять свой арсенал. 66% участников опроса против ядерного статуса Пхеньяна и в том случае, если он откажется от постройки новых зарядов. Больше всего тех, кто не может принять наличие у КНДР ядерного оружие, среди членов Республиканской партии, демократы и сторонники независимых кандидатов настроены менее решительно, но в целом эта точка зрения доминирует во всех трех группах.

Такое неприятие кажется необычно значительным, но если учесть, что вполне скромную угрозу нагнетали на протяжении десятилетия, вполне понятно, почему американская общественность так решительно выступает против обладания КНДР ядерным оружием. Тем не менее картина не столь мрачная, поскольку лишь малая часть американских граждан поддерживает применение силы против Пхеньяна — 25% за вторжение и смену режима и 37% за нанесение воздушных ударов по ядерным объектам Северной Кореи. Если же принять во внимание, что и тот, и другой вариант приведет к крупномасштабной войне и вероятности использования ядерного оружия, даже такие показатели вызывают определенную тревогу.

Результаты исследования вызывают беспокойство еще и потому, отмечает автор, что Северная Корея не откажется от своего ядерного оружия, поэтому крайне опасно, что американскую общественность убедили, что ядерное разоружение является единственным допустимым результатом. Пока менее одной трети респондентов готовы принять то, что КНДР будет и впредь обладать ядерным потенциалом при наличии соглашения, запрещающего Пхеньяну создавать новые заряды. Самой же реалистичной целью в рамках политики контроля за вооружениями является заключение с Пхеньяном соглашения, ограничивающего число ядерных зарядов. Вместо этого администрация США вводит общественность в заблуждение, уверяя, что Пхеньян уже дал свое согласие идти на более решительные шаги в своем разоружении.

Напомним, ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт сообщила, что госсекретарь США Майк Помпео 7 октября посетит столицу КНДР и встретится с лидером северокорейского государства Ким Чен Ыном.По ее словам, визит состоится в рамках недельного турне по странам Азии, в число которых входят Япония, Южная Корея, КНДР и Китай.

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