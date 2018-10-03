США назначили нового генконсула в Алма-Ате

Алма-Ата, Казахстан, , 09:35 — REGNUM В Алма-Ату прибыл генеральный консул США Эрик Майер, который ранее занимал должность специального помощника и старшего советника в бюро по делам Южной и Центральной Азии в Вашингтоне, сообщает 3 октября издание BNews со ссылкой на генконсульство США.

По данным дипломатического ведомства, последние 17 лет Майер занимал различные должности в госдепе США. Он работал генеральным консулом в Пномпене (Камбоджа), Хельсинки (Финляндия), а также на других дипломатических должностях в Египте и Аргентине.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил посла США в республике Джорджа Крола орденом «Достык» («Дружбы»). Прием состоялся по случаю окончания дипломатической деятельности.

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