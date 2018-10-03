Среда, 3 Октября 2018 года
10:06:09 МСК

США назначили нового генконсула в Алма-Ате

Политика

Ранее Эрик Майер работал генконсулом в Финляндии и Камбодже

Алма-Ата, Казахстан, 3 октября 2018, 09:35 — REGNUM  В Алма-Ату прибыл генеральный консул США Эрик Майер, который ранее занимал должность специального помощника и старшего советника в бюро по делам Южной и Центральной Азии в Вашингтоне, сообщает 3 октября издание BNews со ссылкой на генконсульство США.

По данным дипломатического ведомства, последние 17 лет Майер занимал различные должности в госдепе США. Он работал генеральным консулом в Пномпене (Камбоджа), Хельсинки (Финляндия), а также на других дипломатических должностях в Египте и Аргентине.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил посла США в республике Джорджа Крола орденом «Достык» («Дружбы»). Прием состоялся по случаю окончания дипломатической деятельности.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев наградил посла США в Казахстане

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить