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Europe1: Кто станет преемником Жерара Коломба на посту главы МВД Франции?

Политика

Кристоф Кастанер и Геральд Дарманин – наиболее вероятные кандидатуры на этот пост

Париж, 3 октября 2018, 09:26 — REGNUM  Пост министра внутренних дел Франции, который временно замещает премьер-министр страны Эдуард Филипп, не должен оставаться вакантным в течение длительного времени. Кто займет место Жерара Коломба, задается вопросом Europe1.

«Преемник Жерара Коломба должен обладать главными качествами: уверенностью и достаточным политическим весом для управления суверенным министерством. Уравнение сложное, тем более что решение нужно принимать быстро», — считает премьер-министр.

Кристоф Кастанер и Жеральд Дарманин — наиболее вероятные кандидатуры на этот пост.

«Кристоф Кастанер, очень близок к президенту Франции Эммануэлю Макрону, а Жеральд Дарманин стремится стать министром», — заявил один из депутатов действующей партии «Вперед, Республика!».

Другой кандидатурой является бывший глава полиции, Фредерик Печенард. Однако, как отмечает издание, с ним не связывались.

Напомним, президент Франции официально принял отставку бывшего министра внутренних дел Жерара Коломба, который планирует баллотироваться на пост мэра города Лиона.

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Политическая жизнь Франции
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