МИД Марокко: Евросоюз преувеличивает проблему с беженцами

Рабат, , 09:24 — REGNUM Министерство иностранных дел Марокко категорически отвергает предложение о создании центров для приема беженцев на территории этой североафриканской страны, пишет издание WELT 3 октября.

«Марокко в принципе против любого типа подобных центров. Это часть нашей миграционной политики и национальная суверенная позиция», — заявил министр иностранных дел Насер Бурита в интервью изданию.

По его мнению, эти центры контрпродуктивны, и денежные выплаты не изменят позиции Марокко. Бурита отметил, что Евросоюз (ЕС) слишком преувеличивает проблему миграции.

«Миграция затрагивает 3% населения мира, из которых 80% мигрируют законно, — сказал он. — Таким образом, мы говорим только о 20% от этих 3%».

Как сообщало ИА REGNUM, с июня 2018 года ЕС предлагает создать центры для приема спасенных в Средиземном море мигрантов на территории Северной Африки. Ни одна страна пока не согласилась на размещение таких центров, а спасенные в море нелегалы продолжают прибывать в ЕС.

На неформальном саммите ЕС в Зальцбурге в сентябре появилась информация, что Египет готов помочь странам Европы в борьбе с незаконной миграцией, однако никаких конкретных заявлений не поступало.

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