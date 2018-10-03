В Казахстане открылся внеочередной съезд федерации профсоюзов

Астана, , 09:19 — REGNUM Федерация профсоюзов Казахстана взяла курс на модернизацию своей деятельности, заявил глава федерации Бахытжан Абдраим на XXV съезде федерации профсоюзов. Об этом 3 октября сообщает издание BNews.

К участникам съезда обратился президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По его словам, профсоюзы успешно защищают права работников, способствуют сохранению рабочих мест и улучшают безопасность труда на производстве. Обращение главы государства зачитала государственный секретарь республики Гульшара Абдыкаликова.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября министр труда и социальной защиты населения Казахстана Мадина Абылкасымова заявила, что в ближайшие пять лет в результате технологической модернизации производства в республике будут высвобождены 5 тыс. работников.

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