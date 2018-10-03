Приезд Путина в Петербург вызвал слухи об отставке Полтавченко

Санкт-Петербург, , 09:31 — REGNUM Ожидаемый сегодня, 3 октября, приезд в Санкт-Петербург президента РФ Владимира Путина стал поводом для новой волны слухов о возможной досрочной отставке губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко. Вторым основанием для таких предположений стал состоявшийся уход глав целого ряда регионов РФ в последние дни.

Как сообщало ИА REGNUM, в среду в Эрмитаже Владимир Путин проведет переговоры с канцлером Австрии Себастианом Курцем. Затем лидеры двух стран примут участие в церемонии открытия совместной выставки Государственного Эрмитажа и венского Музея истории искусств «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена».

Гаданиями о судьбе Полтавченко и кандидатурах его сменщика озабочены авторы анонимных и авторизованных каналов в мессенджере Telegram.

«Полтавченко уходит. Пребывание в Петербурге Владимира Путина в среду не ограничится международной повесткой. Ожидается, что губернатор северной столицы обсудит с главой государства свое будущее. И с высокой вероятностью в среду же будет объявлено об отставке Полтавченко», — сообщил вечером 2 октября анонимный канал «Протопроедр».

На эту версию вскоре отреагировал не анонимный канал «Ротонда», авторами которого являются двое петербургских журналистов, профессионально занимающихся политическими темами.

«Губернатор Петербурга действительно поменяется. Но не завтра. И даже не послезавтра. Такие вопросы не решаются за день или вот так через инсайды телеграм-каналов. В Смольном же все спокойны. Вопрос о кандидате-2019 будут поднимать, скорей всего, ближе к зиме», — отмечает «Ротонда».

"Журналисты «Ротонды» не понимают, что вопрос смены губернатора — это вопрос в том числе давления на первое лицо государства. Информационные кампании — лишь свидетельство того, что активизировались интересанты отставки Георгия Полтавченко, которые способны действовать не только и не столько через телеграм-каналы», — не согласны с версией"Ротонды» в анонимном канале «Прицел «Авроры».

Канал «Медиатехнолог», имеющий репутацию одного из источников «инсайдерской» информации, справедливо напомнил, что «за последние два года «достоверных инсайдов» об отставке Полтавченко было около десятка». По мнению авторов канала, «в нынешней политической ситуации в стране» отставка Полтавченко — «это необходимость».

«Полтавченко никогда не любили в Петербурге, ни элиты, ни избиратели, поэтому предстоящие в 2019 году выборы грозят вторым туром и Приморско-Хабаровским сценарием. Выборы уже через 11 месяцев и сегодня самое время начать готовить и продвигать нового губернатора с приставкой врио», — уверены авторы «Медиатехнолога».

Они отметили, что на главный пост в Смольный претендуют сразу несколько человек, «но кто же всё-таки будет назначен врио, пока знает только Путин». Была также высказана версия, что оппозиционные и так называемые «независимые» кандидаты, в том числе Ксения Собчак, не пройдут муниципальный фильтр.

При этом авторы канала предположили, что досрочная отставка ждет не только губернатора, но и главу Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова. Источником такого предположения стали ничем не подтвержденные слухи.

«Ну да, ну да. Завтра в Эрмитаже Путин сядет на трон, а Полтавченко попросится в отставку. Новым губернатором Петербурга будет Герой России Чепига», — посмеялся над очередной волной «инсайдов» петербургский журналист и блогер Павел Смоляк.

Напомним, что несколько дней назад журналист и политик Ксения Собчак заявила, что не исключает своего участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга, в случае объединения оппозиции и выдвижения единого кандидата. Ранее Георгий Полтавченко сообщил, что готов вновь баллотироваться на пост губернатора, если получит поддержку президента и горожан. О своем желании участвовать в выборах в роли кандидата также заявил депутат Заксобрания Борис Вишнневский («Яблоко»).

Очередные выборы главы Санкт-Петербурга должны состояться 8 сентября 2019 года. Георгий Полтавченко занимает должность губернатора с августа 2011 года. В 2014 году он был избран на этот пост прямым голосованием граждан.

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