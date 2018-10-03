У главы Якутии есть серьёзные претензии к работе региональной авиакомпании

Якутск, , 09:32 — REGNUM Авиакомпанией «Якутия» недостаточно эффективно использовалась финансовая помощь, оказываемая из бюджета республики. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев, подчеркнув, что к деятельности компании у него есть серьёзные вопросы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Айсена Николаева, его недовольства работой «Якутии» связано не только с постоянными задержками рейсов.

«У меня большие вопросы по финансовому состоянию компании. Потому что та огромная помощь, которая им была оказана, все-таки недостаточно эффективно использовалась и используется, на мой взгляд», — цитирует ЯСИА главу региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госсобрания Якутии в 2017 году предлагли оптимизировать расходы на содержание региональной авиакомпании. Председательствовавший тогда в комитет по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров считал проблемой постоянное поддерживание средствами из казны авиакомпании «Якутия».

"Такая «кормежка» бесконечно продолжаться не может», — заявлял депутат.

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