Президент Индонезии прибыл в пострадавший от землетрясения Палу

Палу, Индонезия, , 09:08 — REGNUM Индонезийский президент Джоко Видодо вновь посетил город Палу на острове Судавеси, пострадавшем от разрушительного землетрясения и цунами. Об этом сообщает администрация главы государства.

Президент побывал в лагерях для беженцев и оценил ход восстановительных работ. Видодо заявил о необходимости полного обследования пострадавших районов и обнаружения всех погибших. Приоритет нужно отдать поиску, спасению, эвакуации людей, медицинскому обслуживанию, организации временных лагерей и восстановлению инфраструктуры.

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Население провинции Центральный Сулавеси начитывает 2,6 млн человек. По оценкам властей, более 1,4 млн проживают на территории районов Палу, Дунгала, Сиги и Париги, пострадавших от толчков. Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября на Сулевеси произошло землетрясение магнитудой 7,4, за которым последовала серия толчков. На остров также обрушилось цунами. К настоящему моменту известно о 1337 погибших и 113 раненых. Около 200 тыс. человек нуждаются в чрезвычайной гуманитарной помощи.

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