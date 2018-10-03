Порноактриса Сторми Дэниэлс выпустила книгу о связи с Трампом

Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Снимавшаяся в фильмах для взрослых американка Стеффани Клиффорд представила во вторник, 2 октября книгу, посвященную своей связи с президентом США Дональдом Трампом, передает телеканал USA Today.

Отмечается, что снимавшаяся под псевдонимом Сторми Дэниэлс актриса рассказала в книге под названием Full Disclosure («Полная открытость») о связи с Трампом и о своей жизни. По ее утверждениям, будущий президент США в 2016 году пригласил ее в номер отеля, где, после предложений о съемках в шоу, Трамп предложил ей интимную связь. Сама Клиффорд подтверждает, что указанная связь состоялась «по обоюдному согласию».

Отметим, Стеффани Клиффорд стала известна в широких кругах после того как она в 2011 году заявила о якобы имевшей место связи с Дональдом Трампом. Сам Трамп эту связь категорически отрицает.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября выяснилось, что Дональд Трамп не будет настаивать на соглашении о неразглашении, заключенном с порнозвездой Сторми Дэниэлс.

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