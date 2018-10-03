Парламент Казахстана принял закон «О стандартизации» с поправками Сената

Астана, , 09:01 — REGNUM Депутаты Мажилиса парламента Казахстана приняли закон «О стандартизации» с уточняющими поправками Сената, сообщает 3 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на депутата Азата Перуашева.

Он напомнил, что Мажилис принял закон 13 июня, но сенаторы внесли в него изменения. Депутаты также согласились с поправками, внесенными в закон об изменении и дополнении законодательства по вопросам обеспечения единства измерения и стандартизации.

Как сообщало ИА REGNUM, новый закон Казахстана «О стандартизации» определяет цели и принципы стандартизации, а также компетенции и взаимодействие субъектов стандартизации.

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