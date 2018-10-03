В Сальвадоре стартует президентская предвыборная кампания

Сан-Сальвадор, , 09:06 — REGNUM В Сальвадоре стартовала президентская предвыборная кампания, сообщает агентство Prensa Latina.

2 октября Верховный избирательный суд Сальвадора призвал 5,7 млн избирателей страны принять участие в выборах президента и объявил начало предвыборной кампании, которая продлится с 3 октября до 31 января.

Государство берет на себя часть расходов на избирательную кампанию в соответствии с результатами предыдущих выборов. За президентский пост поборются кандидаты Уго Мартинес («Фронт Фарабундо Марти за национальное освобождение»), Карлос Кальеха («Арена»), Хосе Альварадо (Vamos) и Найиб Букеле («Большой альянс за национальное единство», GANA).

Президентские выборы пройдут 3 февраля 2019 года.