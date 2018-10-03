ООН: 1400 человек погибли, потребности Индонезии остаются огромными

Нью-Йорк, США, , 08:41 — REGNUM Почти 1400 человек погибли в результате землетрясения на индонезийском архипелаге в Центральном Сулавеси, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Согласно новому отчету, около 200 тыс. человек нуждаются в чрезвычайной гуманитарной помощи, в том числе десятки тысяч детей, около 66 тыс. домов были разрушены.

«Несмотря на то, что правительство и международные организации неустанно работают для оказания жизненно необходимой помощи, потребности остаются огромными», — говорится в заявлении ООН.

«В настоящее время 1337 человек погибли и 113 получили ранения», — заявил Виллем Рампангили, глава индонезийского агентства по управлению стихийными бедствиями.

Координационный центр гуманитарной помощи Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) сообщил о неотложной необходимости в черных мешках. В жарком и влажном экваториальном климате, преобладающем в Индонезии, разложение тел ускоряется.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Центральном Сулавеси 28 сентября. Больше 26 стран уже предложили Индонезии свою помощь.

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