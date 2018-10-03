У кузбасского управления ГИБДД новый руководитель

Кемерово, , 08:36 — REGNUM Начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майор полиции Игорь Иванов представил личному составу кузбасской Госавтоинспекции нового руководителя — подполковника полиции Евгения Нечаева. Нечаев, который ранее возглавлял УГИБДД МВД по Дагестану, назначен на эту должность приказом МВД России, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Кузбассу.

По официальной информации, Евгений Нечаев родился и вырос в Кемеровской области. На службу в органы внутренних дел пришёл в 1998 году, в ГИБДД — в 2004 году. До 2014 года Нечаев успел поработать на разных должностях — от инспектора ДПС до заместителя командира отдельного батальона ГИБДД УМВД России по городу Кемерово. Потом год нёс службу в должности начальника Федерального контрольно-пропускного поста «Малка» в Кабардино-Балкарии. А в 2015 году назначен на должность командира отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по Дагестану, в 2016 году — заместителем начальника управления ГИБДД республики. С 2017 по 2018 год Евгений Нечаев возглавлял республиканскую Госавтоинспекцию. 19 сентября назначен на должность начальника УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.