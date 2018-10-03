Foreign Policy: США не могут доказать, что Китай вмешивается в их выборы

Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что Китай вмешивается в выборы в США, пока четких свидетельств тому нет. Это тем не менее не означает, что Пекин совсем воздерживается от подобных попыток. Он просто делает более тонко, чем Россия, пишет Элиас Гролл в статье для американского издания The Foreign Policy.

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Так, когда ЕС ответил США на их торговое давление собственными пошлинами, рассчитанными таким образом, чтобы быть как можно более болезненными с политической точки зрения для сторонников Трампа, никто в администрации не стал жаловаться на то, что Брюссель вмешивается во внутренние дела США. Когда же китайское государственное издание China Daily опубликовало свою статью в американской газете Des Moines Register в штате Айова, в которой подчеркивались преимущества взаимной торговли между двумя странами, последовал целый вал обвинений в адрес Пекина, в том числе со стороны Трампа. Глава Белого дома заявил, что Пекин пытается подорвать позиции республиканского кандидата на грядущих в ноябре выборах.

«Они не хотят, чтобы я или мы победили, поскольку я являюсь первым президентом, бросившим Китаю вызов в области торговли», — объявил Трамп на заседании Совета Безопасности ООН.

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Безусловно, Айова — крайне важный с политической точки зрения штат: в нем проходят первые предварительные выборы, а результаты голосования в нем во время промежуточных выборов могут задать тенденцию всей избирательной гонке. Тем не менее получающее государственное финансирование издание China Daily на протяжении многих лет печатало за деньги свои статьи в местной прессе. Более того, нет никаких свидетельств того, что Пекин действительно, как говорит Трамп, вмешивался во внутренние дела США.

На это указывает и заявление Белого дома, полученное The Foreign Policy. В ним пресс-секретарь Совета национальной безопасности обвинил правительство КНР в «использовании все возможных методов для того, что заставить нас отказаться от нынешней политики», в том числе с помощью «целенаправленных тарифов и ответных мер против фермеров и рабочих в штатах и округах, которые голосовали за президента Трампа».

«Помимо неоправданных ответных мер в области торговли, в Китае пытаются использовать то, что они считают разногласиями между администрацией, штатами и местными властями, а также американским бизнес-сообществом по вопросу нашей политики, целью которой является наказание Китая за многие десятилетия вредоносного поведения», — подчеркнули в Совете национальной безопасности, не предоставив каких-либо конкретных свидетельств вмешательства КНР.

Более того, в самом Белом доме нет единства мнений по этому вопросу. Так, 2 октября министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен пошла вразрез со своим начальником, принизив угрозу вмешательства КНР и отметив, что «на данный момент нет признаков того, что иностранный противник намерен нанести удар по нашей выборной инфраструктуре».

Осложняет ситуацию то, что если Россию «поймали с окровавленными руками», то в случае с Китаем такого не было. В отличие от Москвы, утверждают эксперты, пошедшей на скоординированную кампанию взлома, слива информации и продвижения разжигающих противоречия тем, Китай действует более тонко. Он пытается обеспечить себе влияние и союзников в США, полагаясь на более тесные личные и деловые отношения. К тому же Пекин планирует на более длительный срок, чем Москва. Такой подход недотягивает до того, чтобы считаться «пыткой вмешаться» в выборы.

«Это политическое вмешательство, а не вмешательство в выборы», — подчеркнула Абигел Грейс, сотрудник аналитического центра American Security think.

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Напомним, в июне Еврокомиссия ввела дополнительные пошлины на импорт американских товаров на сумму €2,8 млрд в ответ на введение Вашингтоном торговых пошлин на сталь и алюминий. В перечне таких товаров фигурировали мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi Strauss, бурбон, виски, табачная продукция, сельскохозяйственные товары — кукуруза, рис, клюква, — продукты питания, косметика, одежда, катера, яхты и другие. Ограничение импорта как минимум двух из них — бурбона и мотоциклов Harley-Davidson — стало чувствительным ударом для сторонников Трампа.

Так, бурбон производится в штате Кентукки, который в сенате представляет Митч Макконнелл. Он также является лидером сенатского большинства. В свою очередь, мотоциклы Harley-Davidson производятся в штате Висконсин, из которого избирался конгрессмен Пол Райан, который на сегодняшний день является спикером палаты представителей США. Сразу же после введения Брюсселем пошлин руководство компании Harley-Davidson заявило о частичном выводе производства из США в другие страны.

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