На Украине рассказали о невидимых бронекатерах

Киев, , 08:32 — REGNUM Малый бронированный артиллерийский катер «Кременчуг», принадлежащий Военно-морским силам (ВМС) Украины, якобы невидим для российского флота. Об этом командир катера Александр Регула рассказал агентству «Укринформ».

По его словам, бронекатерам «Кременчуг» и «Лубны», сопровождавшим корабли «Донбасс» и «Корец» в Азовское море, удалось оставаться незаметными до момента прохождения Керченского пролива.

По его мнению, российские пограничники не смогли заметить катера ВМС Украины из-за «специальной геометрии, радиопоглощающих обводов корпуса и покраски».

«Я (командир катера «Кременчуг») смотрел российские новости… Ну, о катерах ничего не говорили», — сказал Регула.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в исключительную экономическую зону РФ у берегов Крыма вошли два корабля ВМС Украины «Донбасс» (поисково-спасательный) и «Корец» (морской буксир), а 23 сентября они прошли под арками Крымского моста.

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