«Балаган»: к чему привела попытка назначить мэра пермского города

Пермь, , 09:22 — REGNUM В Чайковском Пермского края 9 ноября должен состояться конкурс кандидатов на пост градоначальника. Заявки принимаются до 26 октября. Однако условия отбора вызвали споры, а прокуратура указала на коррупциогенный фактор в документе, который прописывает порядок проведения процедуры и оценку кандидатов.

«Абсурд по-чайковски, или Главное, чтобы костюмчик сидел! К положению о главе прилагается методика оценки кандидатов на конкурсе, где в критериях наравне с программой развития территории указаны: внешний вид кандидата, культура речи, манера разговора, владение оргтехникой…

Зачем превращать конкурсы глав в балаган, где кандидатам будут ставить баллы за дресс-код, умение пользоваться ксероксом и факсом и глоссарий — непонятно», — отметила на своей странице в соцсети политконсультант Людмила Ознобишина.

Депутат заксобрания и лидер регионального отделения ЛДПР Олег Постников (напомним, что выдвиженец этой партии стал спикером гордумы, а большинство городского парламента составляет оппозиция) подчеркнул, что оппозиционной блок пытался изменить повестку дня на первом заседании гордумы Чайковского, но времени на ознакомление с документами не дали. На 3 октября назначено внеплановое заседание гордумы. По словам либерал-демократа изменения будут вноситься и в регламент, и в положение, в том числе с учетом аффилированности членов конкурсной комиссии к некоторым претендентам.

Прокуратура указала на размытость критериев оценки. Опыт руководящей работы, культура речи, манера разговора, внешний вид, опыт публичных выступлений, знание Конституции РФ и федеральных законов, Устава Пермского края и региональных законов, навыки работ с компьютеров — всё это, с точки зрения надзорного ведомства, не может быть объективно оценены по пятибалльной шкале. В целом документ не позволяет бесспорно оценить кандидата на пост главы города, а это может привести к неверному результату конкурса.

Тем временем некоторые активные граждане считают, что конкурсы давно превратились в балаган. По их мнению, необходимо бороться не с требованиями к их проведению, а за возвращение прямых выборов мэров.