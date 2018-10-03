Жерар Коломб: «Да, я возвращаюсь в Лион»

Париж, , 08:09 — REGNUM Бывший министр внутренних дел Франции Жерар Коломб заявил, что возвращается в свой родной город Лион, сообщает Le Bien Public.

В интервью Le Bien Public министр внутренних дел Жерар Коломб подтвердил свою отставку.

— Останетесь ли вы в Совете министров?

— Если преемник будет найден в ночь со 2 на 3 октября, я передам свои полномочия и смогу вернуться в Лион. Необходимо подождать двое суток по техническим причинам. Я планирую остаться в Совете министров, чтобы обеспечить преемственность.

— Но отставка принята?

— Да, я возвращаюсь в Лион, я объяснил президенту, что французам Лиона нужна ясность.

— Как прошел разговор с президентом Эммануэлем Макроном?

— Все хорошо, у нас всегда будут откровенные дискуссии, не было никакого недоразумения. Поскольку мы работаем вместе, я настаивал на своем. Он понял мою приверженность и привязанность к городу Лиону.

— Итак, вы снова станете мэром?

— Это требует юридических проволочек, но все решено. Я с огромным удовольствием вернусь в Лион.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции принял отставку министра внутренних дел Жерара Коломба.

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